I rumor parlano chiaro | Call of Duty | Modern Warfare 4 sarà il capitolo del 2019

(Di lunedì 21 maggio 2018) Mentre molti fan devono ancora metabolizzare a pieno l'annuncio e tutte le novità e i cambiamenti diof: Black Ops 4, arrivano già delle voci sul prossimodel franchise, quello che verrà pubblicato nel.Secondo le fonti di Gaming Intel e di Charlie Intel, il prossimo CODof4 e seguirà solo in parte la strada tracciata dal gioco in uscita quest'anno. Tanto per fare un esempio quanto pare l'assenza di una campagna nondi certo una prassi per la serie Activision.Secondo i report,of4 dovrebbe proporre una campagna single-player, il multiplayer, la modalità zombie e forse anche una modalità battle royale. Si parla solo di un "forse" perché a quanto pare Infinity Ward starebbe ancora discutendo di questa possibilità. Una Infinity Ward che tra l'altro sta rinforzando il proprio organico.Read more…