I prossimi sei anni di Maduro

Sei milioni di italiani in meno nei prossimi 40 anni - si spopola il Sud : ROMA - Un Mezzogiorno d'Italia sempre più terra d'emigrazione verso il Centro-Nord e un saldo negativo della popolazione rispetto ad oggi che arriverà a toccare i 6,5 milioni di unità. È il quadro ...

Sei milioni di italiani in meno nei prossimi 40 anni - si spopola il Sud : Le stime dell'Istat: nel 2065 l'aspettativa di vita sarà aumentata di cinque anni per uomini e donne

Putin l'intoccabile - dove guiderà la Russia nei prossimi sei anni? : La vittoria di Putin era abbastanza prevedibile. L'Osce ha parlato di una tornata elettorale senza una reale competizione. E' vero. In fondo sono quasi 20 anni che lo Zar sì divide la poltrona con i suoi amici. Nel 2008, aggirando il divieto dei tre mandati consecutivi sancito dalla costituzione russa, scelse persino il suo erede: l'imprenditore Dmitrij Medvedev. Che in cambio, lo stesso giorno, lo nominò primo ministro. E non ...