I migranti non arrivano più in Italia | ad aprile 2 800 | -78% rispetto al 2017

migranti - al centro di via Corelli di Milano l’inclusione passa per la musica. L’assessore : “Non fermiamoci qui” : “Tu sei l’uomo che è riuscito a cambiare le rotte degli aerei che passavano sulle case di Milano Due”, dice Ennio (Doris) al Silvio Berlusconi del film Loro 2. Gli aerei in partenza da Linate passano invece sopra il centro di accoglienza di Via Corelli 176, periferia est di Milano. Disturbano, ma solo per un attimo, la musica che esce dal piano di Manuel Magrini. Mentre gli ospiti della struttura gestita dalla Croce Rossa sentono, probabilmente ...

Milano - rissa tra migranti alla Stazione Centrale/ Video - De Corato : "Per Sala non c'è un'emergenza sicurezza" : Milano, rissa tra migranti alla Stazione Centrale lo scorso sabato sera: intervento della polizia e nessun ferito. L'assessore De Corato contro il sindaco Sala.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:00:00 GMT)

migranti - sulla rotta alpina dove Mathew è morta annegata mentre scappava. La sorella : “Non me la fanno vedere” : Si chiamava Mathew Blessing, veniva dalla Nigeria e aveva 21 anni. È morta lunedì 7 maggio, nella notte, mentre provava a passare la frontiera tra l’Italia e la Francia. “Quella notte un gruppo di cinque poliziotti ha inseguito nei boschi tre Migranti, tra cui questa donna – racconta Michel Rousseau, presidente di Tous Migrant che insieme all’avvocato Yassine Djermoune ha raccolto la testimonianza dei due uomini che erano presenti ...

Trump contro i migranti irregolari : "Non sono persone ma animali" : Animals . Animali. Donald Trump attacca a testa bassa quei migranti che entrano in America senza documenti. Poi passa ad attaccare il Messico che non 'fa niente' per aiutare gli Stati Uniti per ...

La Libia non è un «approdo sicuro» dove rimandare i migranti soccorsi in mare : Lo dice il Tribunale del riesame di Ragusa, mettendo in discussione la legalità delle politiche sui migranti del governo Gentiloni The post La Libia non è un «approdo sicuro» dove rimandare i migranti soccorsi in mare appeared first on Il Post.

migranti - Eurostat : in Italia maggioranza di minori non accompagnati : Migranti, Eurostat: in Italia maggioranza di minori non accompagnati Migranti, Eurostat: in Italia maggioranza di minori non accompagnati Continua a leggere L'articolo Migranti, Eurostat: in Italia maggioranza di minori non accompagnati proviene da NewsGo.

Pressing Ue : nuovo Governo riduca debito e non cambi su migranti. Salvini : inaccettabile : I timori del Financial Times sulla situazione politica: «Roma apre le sue porte ai moderni barbari», dove «le proposte economiche del M5S e della Lega sono una ragione di preoccupazione»...

