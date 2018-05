huffingtonpost

: I migliori libri della buonanotte, ... - FELDart : I migliori libri della buonanotte, ... - HuffPostItalia : I migliori libri della buonanotte, scelti da Huffpost - Fatafutura : RT @RedattoreSocial: I migliori #libri per bambini nella guida di @NatiperLeggere. Una bibliografia ragionata che contiene 132 titoli divis… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Classici, storie da leggere in fretta, capolavori e novità: 10da leggere ai più piccoli, prima di andare a dormireLeggere un libro a fine giornata non solo facilita il sonno, ma fa molto di più. Dalle pagine di un libro, un bambino può imparare molto di più che ad addormentarsi velocemente. Può imparare a gestire la rabbia, a rispettare gli altri e farsi nuovi amici. È molto importante anche la presenza dei genitori: leggere ai propri figli aiuta a stabilire un rapporto ancora più stretto. Migliorano in genere l'autostima e la positività. Ci sono tante letture che si possono fare, per passare a fine giornata alcuni preziosi momenti insieme. Ci sono storie da leggere in fretta, quando è già tardi. Oppure classici, come iscritti da Rodari. Le novità dell'anno, come il nuovo capitolo di Storie ...