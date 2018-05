I Geologi del Lazio all’esercitazione regionale di protezione civile “FLARE 2018” tra

6° anniversario del terremoto in Emilia-Romagna - Geologi : incrementare la sicurezza sismica delle abitazioni : Nel maggio 2012 una serie di eventi sismici ha colpito la Pianura Padana centrale includendo, oltre alla bassa pianura emiliana e l’Alto Polesine, anche il territorio mantovano causando la morte di 27 persone. “Il terremoto ha generato, come sempre purtroppo accade, vittime e danni di carattere economico ad attività e strutture, ma in quest’occasione, oltre alla tragica e consueta sequenza di effetti, il terremoto ha evidenziato nuovi ...

“La Geotermia : Energia rinnovabile o speculazione pericolosa?” : Geologi del Lazio ai Castelli Romani : Lo studio, lo sfruttamento e la quantificazione delle risorse sotterranee disponibili, con particolare riferimento alle acque ed al calore prodotto dalla terra, sono diventati in questi ultimi anni materie di interesse sempre crescente. Anche la normativa, in applicazione di direttive di più ampio respiro, ha dato sempre più importanza a sistemi di produzione di Energia che risultino da un lato meno legate ai combustibili fossili e ...

Frana di Letojanni (ME) : rilasciato il nulla osta al progetto di messa in sicurezza dell’area sottoposta a vincolo idroGeologico : L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, con provvedimento prot. 43324 del 2 maggio 2018 a firma del responsabile provinciale Dott. Antonino Lo Dico, ha rilasciato il nulla osta di competenza del Comando del Corpo Forestale sui lavori da eseguire nell’area sottoposta a tutela idrogeologica (Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico P.A.I., dissesto codice 097-5LT-060 e stabilità geomorfologica a livelli di ...

Hawaii - terremoto M 6.9 ed eruzione vulcano Kilauea/ Video - il precedente del 1955 che spaventa i Geologi : vulcano Kilauea, Hawaii: eruzione Video, evacuati migliaia di abitanti dopo una serie di scosse. Tanta paura per la fuoriuscita di lava nell’area di Mohala Street(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:19:00 GMT)

Rischio idroGeologico - Legambiente : “Fango - il modello Sarno venti anni dopo” : La realizzazione di una rete di circa 20 km di canalizzazioni e un sistema di 11 enormi vasche di raccolta costato oltre 400 milioni di euro, quasi 2,5 la spesa iniziale prevista di 161 milioni di euro e oggi, causa il vuoto legislativo, sono lasciati senza senza manutenzione e ostruiti da fango, terreno e dove si sono accumulati rifiuti di ogni genere. Appare inoltre evidente come il solo ricorso al mero calcolo idraulico per la realizzazione ...

Francesco Peduto - Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi : “E’ necessario mettere in sicurezza il Paese per evitare ‘altre Sarno’” : 1/5 ...

Ambiente - allarme Geologi : “Degradato il 75% del suolo a causa dell’uomo” : E’ allarme per le sorti ambientali del Pianeta. Il 75% del suolo infatti risulta fortemente degradato ed entro il 2050 la percentuale potrebbe raggiungere il 95%, costringendo così 4 miliardi di persone a vivere in terre prive d’acqua. I dati emergono dal primo rapporto mondiale sul degrado del suolo condotto da Ipbes, la “piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici” ...

Geologi Puglia : il Patrimonio e le emergenze Geologiche del territorio comunale di Lecce : Divulgare alla comunità civile i beni Geologici del territorio Leccese ma anche le sue pericolosità e i rischi legati agli elementi naturali: anche di questo si parlerà venerdì 20 aprile presso la Sala Conferenze – ex Convento dei Teatini a Lecce in occasione del terzo appuntamento “Il Patrimonio e le emergenze Geologiche del territorio comunale di Lecce” organizzato nell’ambito del ciclo di incontri sul Patrimonio Geologico “Lecce Geologica” ...

Ambiente - Coldiretti Puglia : il 78% dei Comuni della regione a rischio idroGeologico : Il clima impazzito continua ad avere effetti disastrosi sul territorio e si abbatte su un territorio fragile, dove 232 Comuni su 258 (78%) sono a rischio idrogeologico con diversa pericolosità idraulica e geomorfologica. Sono 8.098 i cittadini pugliesi esposti a frane e 119.034 quelli esposti ad alluvioni, rileva Coldiretti Puglia sulla scorta dei dati ISPRA. “Gli effetti dell’incuria e delle mancate opere di bonifica – denuncia il Presidente di ...

Rischio idroGeologico - Toscana : il 9 aprile la presentazione del progetto di monitoraggio radar satellitare delle deformazioni del terreno : Lunedì 9 aprile alle ore 9.00 si terrà presso l’Auditorium di Sant’Apollonia (Via San Gallo n. 25a, Firenze) l’incontro di presentazione del Codice della Protezione civile (Dlgs 1 del 2 gennaio 2018). A seguire, dalle ore 15.00 alle 18.00 ci sarà la presentazione del progetto monitoraggio radar satellitare delle deformazioni del terreno della Regione Toscana. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione Toscana, ...

Tre Geologi dell’Università di Pisa ospiti di “Alle falde del Kilimangiaro” : racconteranno la loro spedizione per la ricerca di meteoriti in Antartide : Domenica 8 aprile alle 15,30 i ricercatori del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa Luigi Folco, Maurizio Gemelli e Matteo Masotta, saranno ospiti della trasmissione televisiva Rai 3 “Alle falde del Kilimangiaro”. I tre geologi racconteranno la loro spedizione per la ricerca di meteoriti in Antartide realizzata nell’ambito della XXXIIII Campagna Antartica del Programma Nazionale delle Ricerche in Antartide 2017-18. ...

Terremoto : il “post” tra emergenza e criticità - i Geologi del Lazio fanno il punto : Il presidente dei Geologi del Lazio, Roberto Troncarelli, al ritorno dal convegno itinerante “Geologia in movimento”, organizzato dall’Ordine dei Geologi della Sicilia, nelle aree dell’isola in cui si sono registrati gli eventi più tragici della storia sismica d’Italia, ha elaborato alcune riflessioni su come si è evoluto il nostro modo di affrontare questo tipo di eventi, a 110 anni dal Terremoto più catastrofico avvenuto in Italia, quello di ...