I diritti | la democrazia e l' impero dei social network

diritti e democrazia non hanno patria - il nuovo governo torni sulla legge di cittadinanza : È terminata da qualche settimana la campagna elettorale conclusasi con le elezioni politiche del 4 marzo. È stato un tempo in cui come Centro Astalli, insieme a molte associazioni cristiane, abbiamo voluto essere voce di chi non ha voce.Abbiamo cercato di prendere sul serio le parole di Papa Francesco per la Giornata del Migrante e del Rifugiato 2018: "Proteggere questi fratelli e sorelle è un imperativo morale da tradurre ...