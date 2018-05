I cori dei tifosi per Clementino allo stadio San Paolo per Napoli-Crotone | “Uno di noi”

Gazebo M5s-Lega - a Napoli contestazione dei centri sociali. cori e lanci di carta igienica : “Avete dimenticato il Sud” : Proteste a Napoli, dove alcuni attivisti dei centri sociali hanno organizzato una contestazione davanti ai Gazebo informativi del Movimento 5 stelle e a quelli della Lega, allestiti per permettere ai supporter di votare il contratto di governo. “Per una poltrona avete dimenticato la terra dei fuochi”. Insurgencia, il centro sociale che da sempre contesta la Lega e Matteo Salvini questa volta ne ha anche per i grillini. “Onorevole tu la vieni a ...

Xylella - Pm10 e rifiuti nucleari : l’Italia deferita (tre volte) alla Corte di Giustizia europea Scorie : mappa segreta dei siti : Al giudizio della Corte di Lussemburgo per non aver pienamente applicato le misure europee, che prevedono, l’abbattimento delle piante malate. Violate anche le norme europee antismog per lo sforamento dei valori del biossido di azoto

Sampdoria-Napoli : cori razzisti - partita sospesa/ Video : Ferrero in campo - ma si becca gli insulti dei tifosi : Sampdoria-Napoli: cori razzisti, partita sospesa. Video: Ferrero in campo, ma si becca gli insulti dei tifosi. Le ultime notizie: sanzione in vista per gli ultras blucerchiati?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:27:00 GMT)

Il Napoli più forte dei cori razzisti : 2-0 alla Sampdoria al Ferraris : Il Napoli vince 2-0 al Ferraris contro la Samp nonostante i cori beceri dello stadio rivolti incessantemente ai partenopei che hanno portato, nel secondo tempo, alla sospensione del match. Un Napoli...

Il caso dei rifiuti nucleari - la mappa segreta e le scorie che nessuno vuole Guarda : Il ministro Calenda ha dato il nulla osta alla mappa delle aree candidate ad ospitare il Deposito delle scorie radioattive. Manca l’ok di Galletti (Ambiente) ma intanto arrivano i primi no da Sardegna, Sicilia e Basilicata

Giudice sportivo : cori dei tifosi contro Iuliano - Inter multata. Due turni a Zukanovic - uno a Gasperini : Nessuno ha dimenticato quella partita e quel contatto in area. Figuriamoci i tifosi dell'Inter, direttamente coinvolti in uno degli episodi più polemici e controversi della storia del nostro calcio. ...

corigliano-Rossano - controlli dei carabinieri per le festività : 2 arresti e 6 denunce : Corigliano-Rossano , COSENZA, - Continuano i controlli dei carabinieri della Compagnia di Rossano che, a partire dallo scorso fine settimana, hanno espresso svariati servizi di controllo del ...

Derby di Roma - cori su Anna Frank da parte dei tifosi della Lazio : interviene la Procura : La Procura di Roma è in attesa nei prossimi giorni di un’informativa della Digos per aprire poi un’indagine sui cori antisemiti e i saluti Romani fatti ieri sera a Ponte Milvio dagli ultras della Lazio prima del Derby con la Roma che si è giocato allo stadio Olimpico. Fra il materiale al vaglio dei pm Romani anche un video in cui si vede un ultras intonare il coro ‘Anna Frank è della Roma’. La sezione Antiterrorismo della Procura di Roma intanto ...

Derby Lazio-Roma - i cori dei laziali : "Anna Frank è romanista" : Ancora Anna Frank . E ancora una volta i tifosi della Lazio coinvolti. Poco prima del Derby con la Roma, valido per conquistare la Champions League dell'anno prossimo, nei pressi di ponte Milvio ...

Festa dei Folli 2018 a corinaldo : ... - ore 15.00 nel pomeriggio, Centro Storico, spettacolo itinerante della Street Band 'Archi Mossi'; - ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella maniFestazione: 'Tanto di Cappello' - Spettacoli ...

Fifa 19 : EA Sports in Olanda per registrare nuovi cori dei tifosi : Secondo quanto riportato dal sito FifaBenelux, EA Sports è alla ricerca di appassionati e tifosi delle 18 squadre della Eredivisie per registrare nuovi cori da stadio. In particolare, stando alle indiscrezioni, Electronic Arts cercherà di individuare per ogni club circa 25 supporters a cui verrà chiesto di intonare alcuni dei cori più celebri che ogni […] L'articolo Fifa 19: EA Sports in Olanda per registrare nuovi cori ...

Le note dei Nomadi per il Mondo - Video Le sedie alzate e i cori per l'ultimo saluto : Folla a Rivolta d'Adda per i funerali di Emiliano Mondonico, alcuni con le sedie alzate. In chiesa i ricordi: i mercoledì sul campo dell'oratorio e le note di «Io vagabondo».

Da 'Grigg's on fire' a 'Argentino'. Tutti i cori tormentone dei tofsi : ... per Tutti i fan, uno strumento imprescindibile di preparazione alla Coppa del Mondo , al pari della conoscenza di Tutti i calciatori che faranno parte della spedizione russa. "Despacito" è una ...