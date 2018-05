I 35 mln Inter o 15 Crotone | tesoretto Serie A

I 35 mln Inter o 15 Crotone - tesoretto in coda alla A : Un dramma vero dal punto di vista sportivo, in parte mitigato da un piccolo tesoretto scaccia-lacrime. E' il destino, o meglio 'contentino', toccato a Benevento , Verona e Crotone , fresche di ...

Pmi : Calenda - stanziati ulteriori 10 mln per Voucher internazionalizzazione : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha disposto con decreto un ulteriore finanziamento dei Voucher per l’internazionalizzazione delle pmi pari a 10 milioni di euro. Le risorse stanziate complessivamente ammontano, così, a circa 46 milioni di euro. La decisione del ministro, si legge in una nota del ministero dello Sviluppo economico, risponde al successo ottenuto dalla misura che ha visto ...

Lecce - frode fiscale internazionale : scoperta evasione da 48 mln : Roma, 11 mag. , askanews, Una maxi evasione fiscale da 48 milioni di euro è stata scoperta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce, nell'ambito di una complessa ...

Ai Comuni 2 - 5 mln di euro dalla Regione per interventi edili e stradali : Dopo una prima erogazione di fondi a inizio anno, sono in arrivo dalla Regione altri due milioni e mezzo di euro per opere pubbliche nei Comuni. La Giunta regionale ha infatti approvato la ...

Maltempo Emilia Romagna : piano da 8 mln per i primi 177 interventi : Strade, frane e arginature, corsi d’acqua, servizi pubblici e assistenza alla popolazione. Via libera a 7 milioni e 881 euro per cantieri di messa in sicurezza e per interventi di ripristino di viabilita’ e infrastrutture pubbliche nei territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forli’-Cesena, le sei province duramente colpite dall’8 al 12 dicembre 2017 dall’eccezionale ondata di Maltempo per cui, ...

Terremoti - Toscana : 7 - 2 mln per gli interventi di prevenzione 2018 : Ammontano 7,250 milioni di euro le risorse per interventi di prevenzione sismica in Toscana nel 2018. Lo prevede il Documento operativo di prevenzione sismica (Dops), approvato dalla giunta regionale, che ha l’obiettivo di pianificare per quest’anno le risorse statali. I finanziamenti, spiega una nota, prevedono, tra l’altro, 755mila euro per le indagini e gli studi di microzonazione sismica 3,211 milioni per interventi di ...

Lega : interrogazione Pd - dove sono 48 mln sequestrati da Tribunale? : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – “dove sono finiti i 48 milioni di euro sequestrati alla Lega dal tribunale di Genova? Ed ancora il partito di Salvini ha investito ilLegalmente milioni di euro in violazione delle leggi che regolano la materia?”. Se lo chiede il gruppo Pd del Senato, che ha depositato un’interrogazione urgente a prima firma Dario Parrini, e sottoscritta anche dai senatori Stefano Collina, Eugenio Comincini, Alan ...

Mercato - Inter : occhi puntati su due talenti del Lipsia. Ma servono 70 mln : Due, al prezzo di tre. Eppure sarebbe un affare. Stando a quanto riportato dalla Sport Bild l'Inter si starebbe muovendo per Emil Forsberg e Marcel Sabitzer, entrambi del Lipsia. Durante l'ultimo turno di campionato, nel quale la squadra controllata dalla RB ha battuto il Bayern, ...

Icardi-Inter : Maurito sarà il più pagato della A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln : Icardi-Inter: Maurito sarà il più pagato della A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln Il club nerazzuro non vuole prolungare ancora la trattativa per non correre rischi nel mercato estivo Continua a leggere

