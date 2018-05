meteoweb.eu

: I 30 ANNI DE I VENTURIERI: UNA FLOTTA DI VELE D’EPOCA A VENEZIA - MegaSuperLarge : I 30 ANNI DE I VENTURIERI: UNA FLOTTA DI VELE D’EPOCA A VENEZIA -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Sono già una trentina le barche che sabato 26 e domenica 27 maggio parteciperanno presso il “SANTELENA Marina in Venice” di, a circa 500 metri dall’Arsenale, al raduno organizzato per celebrare il trentennale de I Venturieri, l’Associazione per la diffusione della marineria velica nata a Chioggia nel 1988. Chiunque lo desideri potrà partecipare alla manifestazione come semplice visitatore o raggiungere la città lagunare con la propria imbarcazione, se appartenente alla categoria delle barche a vela, classiche o Spirit of Tradition (scafi di più recente costruzione che si rifanno a disegni del passato). L’evento è patrocinato dalla FIV, Federazione Italiana Vela, Consorzio di Promozione Turistica “Con Chioggia si”, Assonauticae sponsorizzato da Banca della Marca, “Chioggia Yacht Group marine associate”, BCA Demco, Cecchi, Nauticagollo, Santelena Marina in Venice, ...