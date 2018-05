Hugh Grant | nozze in vista per la star di Notting Hill

tvzap.kataweb

(Di lunedì 21 maggio 2018) Alla fine ha ceduto persino lui. Stando a quanto scrive il tabloid inglese The Sun,sarebbe pronto al grande passo con la produttrice 35enne svedese Anna Eberstein, con la quale ha avuto il terzo figlio a marzo. L’attore si sarebbe dunque convinto a mettere l’anello al dito, e come riporta la fonte l’avviso ufficiale del matrimonio è già stato pubblicato al Municipio di Chelsea, non lontano dalla sua casa da 10 milioni di sterline. Che cosa pensavadel matrimonio Una notizia che ha colto di sorpresa non solo i fan del divo di Hollywood, ma anche i suoi amici più stretti, i quali non avrebbero mai pensato che l’attore potesse contemplare il matrimonio. Effettivamente in passato ladisi era espressa in temini tutt’altro che gioiosi quando si parlava di matrimonio, definendolo l’anti romanticismo e non una ricetta ...