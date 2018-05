Huawei Mate 9 e Mate 9 Pro si aggiornano in Cina con Face Unlock e patch di sicurezza di

Svolta Huawei P20 - Mate 10 Pro e Sony Xperia XZ2 : adesso con l’HDR di Netflix : Arrivano buone notizie per i possessori di Huawei P20, Mate 10 Pro e Sony Xperia XZ2, che possono sfruttare adesso la tecnologia HDR messa a disposizione da Netflix. Si allunga la lista dei dispositivi compatibili, che già prevedeva l'innesto di alcuni altri top di gamma importanti, misti tra smartphone e tablet: Samsung Galaxy S9, Note 8, Tab S3, LG V30, Sony Xperia XZ Premium e XZ1. Non basta comunque questo a fruire dei contenuti ...

Tabella tempi aggiornamento Oreo su Huawei P8 Lite 2017 - P10 Lite e Mate 10 Lite : nota ufficiale in Europa : A quando l'aggiornamento definitivo Oreo su Huawei P8 Lite 2017, P10 Lite e pure Mate 10 Lite? Per le tre serie Lite sono in molti ad attendere Android 8.0 dopo l'avvio dei rispettivi programmi beta, ai quali tuttavia non hanno potuto partecipare tutti i possessori per il numero di posti limitati ma pure per la questione dei device brandizzati non interessati dai test. Grazie ad un nuovo feedback appena ottenuto, possiamo oggi fornirvi i tempi ...

Huawei Mate 20 o Huawei Mate 11 Quale sarà il nuovo telefono Huawei : Ci sarà un Huawei Mate 20 o verrà chiamato Huawei Mate 11 ? Ancora la casa cinese non ha confermato come verrà chiamato il nuovo smartphone Android che verrà presentato al pubblico nell'autunno 2018.

Huawei Mate 10 Pro : promo 100 euro di rimborso sul prezzo per la festa della mamma : Per la festa della mamma l’Huawei Mate 10 Pro può essere acquistato con un rimborso di 100 euro sul prezzo di vendita: ecco i dettagli sulla promozione dell’azienda cinese.Per festeggiare il giorno dedicato a tutte le mamme, Huawei ha voluto promuovere una nuova offerta indirizzata a tutti coloro che vogliono fare un regalo alla propria mamma (o per se stessi) acquistando un Mate 10 Pro.Huawei Mate 10 Pro: promozione con rimborso sul ...

Huawei Mate 10 Pro regalo giusto per la Festa della Mamma 2018? 100 euro di rimborso : Pensare di acquistare un Huawei Mate 10 Pro come regalo per la Festa della Mamma di scena questa domenica 13 maggio è davvero un grande affare al momento? Grazie alla promozione ufficiale del produttore in Italia, c'è da pensarci. Al suon del claim "Una Mamma è sempre più connessa degli altri", ecco che è in corso una vendita agevolata del top di gamma che da diritto a ben 100 euro di rimborso sulla cifra spesa. Quali sono le condizioni per ...

Occasioni volantino Mediaworld : prezzo Huawei P10 Lite - Mate 10 Lite e iPhone 8 sottocosto : Da non perdere il nuovissimo volantino Mediaworld che punta ad abbassare il prezzo Huawei P10 Lite, del Mate 10 Lite ma anche del recentissimo iPhone 8 in particolar modo. Questo è infatti il tris di Occasioni speciali esaminate dalla nostra redazione che spiccano sulle vendite promozionali dei prossimi 10 giorni. Vediamole nel dettaglio per capire quanto siano convenienti. Con il prezzo Huawei P10 Lite sul volantino Mediaworld valido da ...

Smartphone Android in offerta oggi 9 maggio : Nokia 8 - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 9 maggio su store online sono: Nokia 8, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9, S9 Plus e A5 (2017). Siete allora pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 9 maggio: Nokia 8, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo arriva in beta anche su Huawei Mate 10 Lite : Sono decisamente molti i dispositivi Huawei e Honor che in questi giorni stanno ricevendo la beta di Android 8.0 Oreo, grazie a una serie […] L'articolo Android 8.0 Oreo arriva in beta anche su Huawei Mate 10 Lite proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 ed un iPhone 2019 potrebbero avere la tripla fotocamera posteriore : Huawei Mate 20, previsto al lancio entro la fine dell'anno, ed un iPhone 2019 potrebbero essere dotati di tripla fotocamera posteriore. La caratteristica introdotta proprio da Huawei con il suo P20 Pro, ha riscosso un successo notevole e potrebbe presto dare vita ad un nuovo trend tra gli smartphone di fascia premium. L'articolo Huawei Mate 20 ed un iPhone 2019 potrebbero avere la tripla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Valutazione dei vecchi Huawei P9 - P10 e Mate 9 : l’azienda concede buoni per l’usato : Più di qualche nostro lettore si starà chiedendo quale sia la Valutazione dei vecchi Huawei P9 ma pure dei più recenti P10 e del sempre valido Mate 9. Esiste un programma ufficiale che attesta il valore dell'usato e fornisce in cambio buoni da spendere su nuovi acquisti di smartphone o altri dispositivi? Certo che si, si tratta dell'iniziativa Huawei Experience Store Trade-in. Destinatari del programma sono tutti coloro che posseggono alcuni ...

Huawei P9 - Mate 8 - Honor 8 e Honor 6X arriva Android Oreo 8.0 Beta ma solo in Cina : Ufficializzato il programma Beta test per Android Oreo 8.0 sui dispositivi Huawei P9, Mate 8, Honor 8, Honor 6X e Honor Note 8 ma sfortunatamente al momento solo in Cina. Nonostante l’aggiornamento al sistema operativo mobile Android Oreo 8.0 è diventato ufficiale un anno fa, ci sono ancora molti dispositivi Huawei che non l’hanno ancora ricevuto, nonostante siano in lista per riceverlo.Huawei P9, Mate 8, Honor 8 e Honor 6X ...