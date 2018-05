“Ho ucciso mia moglie per amore” | il giudice gli crede e gli riduce la pena

Pisa - bimba morta in auto : indagato il papà/ Autopsia atto dovuto - uomo è sotto choc “Ho ucciso nostra figlia” : Pisa, bimba dimenticata e morta in auto: indagato per omicidio colposo il papà Daniele Carli, ora sotto choc. Attesi i risultati dell'autopsia sul corpo della piccola Giorgia.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 08:49:00 GMT)

“Ho ucciso più di 100 persone e non me ne pento” - la confessione di Khaled - killer dell’Isis : Da semplice organizzatori di pellegrinaggi a manifestante contro Assad fino a spietato assassino. Dopo essere stato arrestato e torturato nelle carceri del regime, l’unico obiettivo di Khaled è stata la vendetta. Una spirale di violenza che l’ha portato ad uccidere senza pietà più di 100 persone. La sua storia è stata raccontata in un documentario della Bbc.Continua a leggere

“Ho ucciso mia moglie - venite a festeggiare”. L’sms horror inviato dal marito fuori di testa agli amici. Prima - l’orribile aggressione in casa alla moglie. Poi - quel party grottesco nella stessa abitazione. Un racconto da far raggelare il sangue : Sembrava una storia d’amore destinata a durare in eterno, la loro. Iniziata proprio come in un favola con un incontro tra quelli che all’epoca erano soltanto due ragazzini e che poi, col passare degli anni, hanno saputo resistere a ogni sfida e tentazione, arrivando fino all’altare. Purtroppo, però, negli ultimi tempi tra i due, nel frattempo diventati anche genitori di due bambini, le cose avevano iniziato ad andare ...

“Ho ucciso mia madre”. L’annuncio su Facebook di un crimine orribile. Gli utenti a bocca aperta - a chiedersi se fosse vero. Una storia agghiacciante : ecco cos’era successo (e com’è andata a finire) : Una frase scioccante pubblicata in rete all’improvviso, su Facebook, in mezzo a tanti altri post sulla falsariga di quelli che leggiamo ogni giorno. Dove, però, Casey James Lawhorn, ragazzo di 23 anni, ammetteva senza troppi giri di parole di aver appena ucciso la madre e un suo caro amico 22enne, e annunciava l’intenzione di suicidarsi: “Ho sparato e ucciso mia madre, Vi Lawhorn, e un mio caro amico Avery Gaines. Ho ...

“Ho ucciso io Pamela - ho fatto tutto da solo” : Innocent Oseghale intercettato in carcere : “Ho ucciso io Pamela, ho fatto tutto da solo”: Innocent Oseghale intercettato in carcere L’intercettazione choc è stata raccolta all’interno del carcere di Marino del Tronto dove il 29enne è rinchiuso e durante un colloquio con la compagna italiana. Il quadro accusatorio, che al momento si limita all’occultamento del cadavere della giovane Pamela Mastropietro, potrebbe […] L'articolo “Ho ucciso io Pamela, ho fatto tutto ...