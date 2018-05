HAWAII | ERUZIONE VULCANO KILAUEA | PRIMO FERITO Video | scatta l' allarme nube tossica

Eruzione vulcano Kilauea - situazione critica alle HAWAII : la lava raggiunge l’oceano e si aprono nuove fessure distruttive [FOTO e VIDEO] : 1/14 Credit: USGS ...

HAWAII - eruzione vulcano Kilawuea : fiumi di lava e nube tossica/ Video - primo ferito grave : cresce la paura : Hawaii, eruzione vulcano Kilawuea: fiumi di lava e nube tossica, cresce la paura in seguito all'emissione di fumi e gas. Ieri il primo ferito grave registrato dall'inizio di maggio.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 09:42:00 GMT)

HAWAII : primo ferito grave per l’eruzione del vulcano Kilauea : Si registra il primo ferito grave nelle Hawaii, dove è in corso da settimane l’eruzione del vulcano Kilauea: l’uomo rimasto ferito era seduto sul balcone della sua abitazione quando uno schizzo di lava lo ha colpito su uno stinco, ha riferito una portavoce del sindaco della contea. Gli “spruzzi di lava” possono raggiungere “il peso di un frigorifero“, ha proseguito. L’eruzione del vulcano Kilauea è in ...

HAWAII - eruzione del vulcano Kilauea : distribuite maschere protettive : A seguito dell’esplosione del vulcano Kilauea, alle Hawaii, verificatasi ieri, circa 18mila mascherine sono state distribuite ai residenti di Big Island per proteggersi dalle ceneri: le maschere non sono antigas quindi non proteggono dall’anidride solforosa che se inalata può provocare il soffocamento. Dal cratere ieri si è innalzata una colonna nera alta circa 9 km. L'articolo Hawaii, eruzione del vulcano Kilauea: distribuite ...

HAWAII - eruzione vulcano Kilauea e terremoto M 4.4/ Video - colonna di fumo e cenere alta 9 chilometri : Hawaii, eruzione vulcano Kilauea e terremoto M 4.4: nuova esplosione dopo due settimane di attività. Scatta il livello di massima allerta rossa. Le ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:03:00 GMT)

HAWAII : e se l’eruzione del Kilauea facesse risvegliare anche il vulcano Mauna Loa? : Oltre al vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii c’è un altro vulcano attivo, il Mauna Loa. Il Kilauea è salito spesso agli onori della cronaca negli ultimi decenni, fino alle eruzioni che in questi giorni stanno seminando panico e distruzione nel distretto di Puna. E proprio a causa di tutte queste eruzioni in molti si stanno chiedendo se l’attività vulcanica lungo la zona di frattura meridionale del Kilauea potrebbe in qualche modo ...

HAWAII - vulcano Kilauea : ecco cosa potrebbe scatenare un’eruzione esplosiva e il precedente del 1924 : Il Servizio Geologico americano (USGS) ha emanato un’inquietante allerta sulla possibile eruzione esplosiva del vulcano Kilauea. Questo tipo di eruzione dal cratere in cima al vulcano potrebbe innescare esplosioni così violente da scagliare rocce di diverse tonnellate fino a 800 metri di distanza. Con le fessure che continuano ad aprirsi nel suolo del distretto di Puna e la lava che viaggia verso il mare, le possibilità di un’eruzione esplosiva ...

