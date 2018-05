Harry e Meghan | se la felicità reale è un ' sì'

Royal wedding - cosa si dicevano il Principe Harry e Meghan durante le nozze? Ecco la lettura del labiale Articolo : Milioni di telespettatori in tutto il mondo hanno seguito lo scorso 19 maggio il Royal wedding più atteso dell'anno. Quello …

Il primo ballo tra Harry e Meghan è un omaggio a Whitney. E poi Elton John canta per loro : Harry e Meghan non convenzionali anche nella scelta della 'loro canzone', quella del primo ballo da marito e moglie. Non un lento, come si conviene ai due novelli sposi, ma un classico del pop americano anni 80: 'I Wanna Dance With Somebody' di Whitney Houston, secondo le indiscrezioni del quotidiano britannico Daily Telegraph.Pare, inoltre, che sir Elton John si sia concesso una seconda volta dopo essersi esibito ancora una volta al pranzo ...

Nozze Harry e Meghan - via Twitter i ringraziamenti della royal family : Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Windsor per vedere la coppia nel loro grande giorno, e molti altri hanno assistito alla cerimonia in televisione in tutto il mondo. Le celebrazioni ...

Matrimonio Harry-Meghan : curiosità - foto e dove vedere la replica dell'evento : 7 Il 19 maggio 2018 è stato un giorno da ricordare per la monarchia britannica, si sono sposati il principe Harry e la sua fidanzata Meghan Markle. Nei canali italiani le nozze sono state mandate in onda [VIDEO] come l'evento dell'anno, se si considerano alcuni aspetti poco frivoli, lo è davvero per la svolta nella monarchia britannica che ha accettato un'attrice afro-americana, divorziata e di una famiglia umile. Le notizie sulla ...

Harry E MEGHAN MARKLE / Dopo le nozze una festa tra ''pochi intimi'' : Il principe HARRY e MEGHAN MARKLE sono marito e moglie. Dopo il matrimonio i due sono pronti a partire per un viaggio di nozze che è un dono d'amore

Gb : grande festa 'globale' per Harry e Meghan : Gli sposi hanno ballato fino a notte fonda nel ricevimento dopo il matrimonio. L'evento è stato seguito in tutto il mondo. Gli sposi ringraziano per l'affetto dimostrato. La luna di miele può attendere, ci sono già i primi impegni ufficiali da coppia -

GIOVANNI CIACCI E RAIMONDO TODARO/ Il costumista commenta il matrimonio di Harry e Meghan (Domenica Live)

Harry e Meghan - le parole cattivelle di William e le risate di Carlo : tutto sul party più esclusivo dell'anno : Dalle tartine di scampi avvolti nel salmone scozzese allo zucchero filato. Alla festa che il principe Carlo ha dato in onore di Harry e Meghan alla Frogmore House menu l'atmosfera era molto più ...

Harry regala a Meghan l'anello della mamma Diana : Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Windsor per vedere la coppia nel loro grande giorno, e molti altri hanno assistito alla cerimonia in televisione in tutto il mondo. Le celebrazioni ...

Harry e Meghan Markle / Dopo le nozze : tutti i riferimenti in ricordo di Lady Diana : Il principe Harry e Meghan Markle sono marito e moglie. Dopo il matrimonio i due sono pronti a partire per un viaggio di nozze che è un dono d'amore

