Harry e Meghan | gli ascolti del Royal Wedding | più di 8 milioni solo in Italia

I fiori del matrimonio di Harry e Meghan vanno in beneficenza : «Oggi abbiamo ricevuto una consegna speciale. Splendidi bouquet fatti con i fiori del matrimonio reale sono stati dati ai nostri pazienti. Grazie a Harry e Meghan alla fioraia Philippa Craddock. Il nostro hospice ha un profumo e un aspetto meraviglioso. Un gesto bellissimo». Il centro per anziani St. Joseph di Londra ha ringraziato con questo messaggio i novelli sposi per aver inviato loro i fiori che addobbavano la cappella di San Giorgio a ...

Kate Middleton - l’abito riciclato alle nozze di Harry e Meghan. Un grave errore : Kate Middleton non ha deluso le attese e alle nozze di Harry e Meghan ha sfoggiato un outfit firmato Alexander McQueen. Peccato però che fosse già la terza volta che lo indossasse. La scelta della Duchessa di Cambridge può essere stata dettata dalle migliori intenzioni. Non voleva oscurare la sposa con una mise speciale e originale.-- D’altro canto portare un look riciclato a un matrimonio, non è mai un gesto elegante, specialmente se non si ...

Royal Wedding : Harry e Meghan via a bordo di una Jaguar ecologica : Se non è stato l'evento dell'anno poco ci manca. Il Royal Wedding ha visto monopolizzare l'informazione dei principali TG e quotidiani di tutto il mondo. La cerimonia che ha unito in matrimonio il...

Al matrimonio di Harry d'Inghilterra e Meghan Markle sfila mezza Hollywood - ma non solo - . E Kate Middleton è in disparte : Ma anche David e Victoria Beckahm, giusto per non rimanere solo nel mondo del cinema… Basta vedere nella GALLERY chi c'era. Meghan Markle, le immagini mai viste di quando era attrice… e ...

Meghan Markle e Harry d'Inghilterra - il matrimonio è una favola fuori dagli schemi. Rivivilo minuto per minuto : Meghan Markle e Harry d'Inghilterra, il Royal Wedding conquista il mondo e ribalta gli schemi della monarchia britannica , e non solo, . Dall'arrivo dell'incantevole sposa che entra in chiesa da sola al 'sì', anzi 'I will' dello sposo detto in anticipo, agli sguardi ...

Royal Wedding : il matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle minuto per minuto : Il grande giorno The post Royal Wedding: il matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle minuto per minuto appeared first on News Mtv Italia.

“In quelle condizioni…”. A poche ore dal sì di Meghan e Harry - la bomba. Quel che si è saputo sulla Markle (ormai duchessa del Sussex) è piuttosto compromettente : L’attrice Meghan Markle ha coronato il suo sogno: il 19 maggio 2018 ha sposato il principe Harry. E ora i due sono rispettivamente il Duca e la duchessa del Sussex. L’annuncio ufficiale di Kensigton Palace è arrivato a poche ore dal sì. Il titolo nobiliare è il tradizionale regalo di nozze della regina Elisabetta a ogni membro (maschio) della famiglia. Il matrimonio è stato il più atteso e il più seguito. Tutti si chiedevano che look avrebbe ...

Harry e Meghan - se la felicità reale è... un 'sì' : Genova - Sono tra coloro che ritengono assurda, nel XXI secolo, l'esistenza delle monarchie. Tanto più nel mondo occidentale, dove nascere ricchi e borghesi è una colpa da scontare in nome del 'partire tutti alla pari' invece di un merito da ascrivere a nonni e genitori . Potrei capire la monarchia, ...

Royal wedding - cosa si dicevano il Principe Harry e Meghan durante le nozze? Ecco la lettura del labiale Articolo : Milioni di telespettatori in tutto il mondo hanno seguito lo scorso 19 maggio il Royal wedding più atteso dell'anno. Quello …

Il primo ballo tra Harry e Meghan è un omaggio a Whitney. E poi Elton John canta per loro : Harry e Meghan non convenzionali anche nella scelta della 'loro canzone', quella del primo ballo da marito e moglie. Non un lento, come si conviene ai due novelli sposi, ma un classico del pop americano anni 80: 'I Wanna Dance With Somebody' di Whitney Houston, secondo le indiscrezioni del quotidiano britannico Daily Telegraph.Pare, inoltre, che sir Elton John si sia concesso una seconda volta dopo essersi esibito ancora una volta al pranzo ...

Nozze Harry e Meghan - via Twitter i ringraziamenti della royal family : Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Windsor per vedere la coppia nel loro grande giorno, e molti altri hanno assistito alla cerimonia in televisione in tutto il mondo. Le celebrazioni ...

Matrimonio Harry-Meghan : curiosità - foto e dove vedere la replica dell'evento : 7 Il 19 maggio 2018 è stato un giorno da ricordare per la monarchia britannica, si sono sposati il principe Harry e la sua fidanzata Meghan Markle. Nei canali italiani le nozze sono state mandate in onda [VIDEO] come l'evento dell'anno, se si considerano alcuni aspetti poco frivoli, lo è davvero per la svolta nella monarchia britannica che ha accettato un'attrice afro-americana, divorziata e di una famiglia umile. Le notizie sulla ...