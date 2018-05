Harley Bird | la doppiatrice inglese di Peppa Pig guadagna 1 000 sterline all' ora

Harley Bird - la doppiatrice inglese di Peppa Pig guadagna 1000 sterline all'ora : "È molto difficile da sostituire perché è sì abbastanza matura per fare l'attrice, ma la sua voce è ormai associata in tutto il mondo a quella di Peppa ", dicono di lei. La sua carriera inizia ...

Birds of Prey : ecco chi dirigerà lo spin-off DC su Harley Quinn - Best Movie : Tornando alla Yan, la nostra fu una reporter del Wall Street Journal che ha lavorato da svariate parti del mondo, tra cui New York, Hong Kong e Pechino. Dopo esser diventata una delle giornaliste più ...