“Ha oscurato Meghan” Royal wedding | “l’effetto Pippa” si ripete Ecco chi è la damigella

caffeinamagazine

: @LilyLyle Praticamente Beckham ha oscurato tutto il matrimonio ... si parla solo di lui - Bruska : @LilyLyle Praticamente Beckham ha oscurato tutto il matrimonio ... si parla solo di lui - SabryAHS : @JB_ItalianCrew Certo che litigare per un tatuaggio è una cosa pazzesca. Forse l'ha oscurato, forse no. È una sua d… - LeSorellastre : Mia madre è sempre stata il falso problema che mi ha impedito di vedere i problemi veri. L'eclissi che ha oscurato… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Il matrimonio dell’anno è passato: il 19 maggio 2018 Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono diventati marito e moglie e, come regalo di nozze, hanno ricevuto dalla Regina Elisabetta il titolo nobiliare di Duca e Duchessa del Sussex. Oltre che per l’abito della sposa (contro ogni aspettativa, ha optato per un modello semplicissimo e pulito con scollo a barca di Givenchy), c’era grande curiosità anche per come si sarebbe vestita Kate Middleton. La sua scelta di un abito dalla tonalità magnolia è stata criticata perché troppo simile al bianco della sposa. Eppure Kate, da pochissimo diventata mamma del suo terzogenito, ha fatto una scelta “saggia”: scegliendo un abito che aveva già usato in due occasioni ufficiali, ha mandato un messaggio chiaro. Sembrava voler dire: “Non vi curate di me, pensate alla sposa”. Insomma, voleva evitare in qualunque modo di rubare la scena alla sposa. Che è ...