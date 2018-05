Grosso ramo di pino si abbatte su tre auto parcheggiate | ennesimo episodio in città

Scirocco a Marsala : cade Grosso ramo in Piazza del Popolo - vola una panchina allo stadio : Lo Scirocco che imperversa su Marsala sta facendo danni notevoli. Questo pomeriggio un grosso ramo si è staccato da uno dei grandi alberi di Piazza del Popolo accanto la stazione dei bus. Solo per ...

Maltempo Bari : Grosso ramo cade su un’auto in sosta - danni : Il forte vento da Sud che dalla notte scorsa sferza la Puglia ha provocato la caduta di un grosso ramo di un eucalipto in viale Salandra, a Bari, nei pressi del Policlinico. Il ramo si è spezzato ed è finito su un’auto in sosta, provocando danni alla vettura. Nella zona sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati anche per altri interventi relativi soprattutto alla caduta di rami e di cartelloni stradali. L'articolo Maltempo Bari: grosso ...