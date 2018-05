SAN GIOVANNI ROTONDO - VICESINDACO CON Grembiule DI MUSSOLINI/ Anpi accusa di Fascismo : "Una goliardata" : Il VICESINDACO di San GIOVANNI ROTONDO finisce su Facebook in una foto in cui indossa un GREMBIULE da cucina con l'immagine di MUSSOLINI, l'Anpi chide le dimissioni immediate(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:21:00 GMT)

Grembiule con immagine di Mussolini - la leggerezza della vicesindaca Canistro : Polemiche a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, per il gesto della vicesindaca Nunzia Canistro, approdata nella Giunta con una coalizione di Centro. Sui social era stata postata una foto che ritraeva la Canistro con indosso un Grembiule ritraente il duce Mussolini e la scritta 'Benito Mussolini, Statista, 1883-1945'. La vicesindaca stava cucinando in un ristorante, nel corso della festa di compleanno di un amico. Se, da un lato, la ...

