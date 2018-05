Grande Fratello | Lucia Orlando chiude con Filippo | love story falsa?

“Mi dispiace - ma devo dirtelo”. Nuvole nere su Filippo e Lucia al Grande Fratello : Continuano i colpi di scena in un’edizione del Grande Fratello davvero senza pace e costretta a fare i conti con la spada di Damocle degli sponsor in fuga, che hanno spinto la produzione a provvedimenti drastici nei confronti di una serie di concorrenti che si erano macchiati di comportamenti aggressivi e sessisti: prima l’espulsione di Baye per il bullismo contro Aida, poi quella di Luigi Favoloso per la volgare frase scritta ...

Grande Fratello 2018 - Lucia Orlando e Filippo Contri : amore finito (video) : Dopo giorni di tensione e pianti, Filippo, consigliato dall'amica Veronica, cerca un confronto con Lucia per parlare della loro storia: “a me quello che dispiace è vederti combattuta e mi sento responsabile” esordisce il ragazzo che si è reso conto più volte che la compagna non è a più suo agio con lui.prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri: amore finito (video) pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2018 17:26.

Grande Fratello : Filippo e Lucia si sono lasciati : Finisce la storia tra Lucia e Filippo del Grande Fratello. Lui si confida con Veronica Una delle coppie all’interno della Casa del Grande Fratello è, o forse dovremmo dire era, quella formata da Lucia e Filippo. La loro storia nata nel reality show sembra essersi già conclusa. In questi giorni Filippo pare essere assai nervoso […] L'articolo Grande Fratello: Filippo e Lucia si sono lasciati proviene da Gossip e Tv.

Il Capitano Maria - finale di stagione contro il Grande Fratello : anticipazioni quarta puntata : A cominciare da un esordio boom con oltre 7 milioni di telespettatori, la traiettoria de Il Capitano Maria si appresta a concludersi in maniera trionfale martedì 22 maggio in prima serata su Rai1, quando va in onda la quarta e ultima puntata, altresì detta finale di stagione, subito dopo la terza. Con l’atto conclusivo della nuova serie tv in quattro puntate con Vanessa Incontrada nei panni della protagonista, la Rai ha scelto di ...

Grande Fratello 15 | Puntata 21 maggio 2018 : [live_placement] Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 21 maggio 2018 pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2018 16:16.

Grande Fratello 15 - Lucia disperata : con Filippo è finita - la sua tragica reazione : Piccoli drammi all'interno della casa del Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso . Problemi di cuore. Già, perché tra Filippo e Lucia sembra essere quasi finita: una love-story a tempo record. ...

Il Grande Fratello 2018 confermato al martedì con una new entry : Paola Caruso e Francesca Cipriani le più richieste : Chi segue i programmi di Barbara D'Urso sa bene che Paola Caruso e Francesca Cipriani sono spesso ospiti dei suoi salotti, che arrivino addirittura nella casa del Grande Fratello 2018 domani sera? La stessa conduttrice ha confermato la messa in onda al martedì del programma (nonostante il finale di stagione de Il Capitano Maria) ma si prepara a condurre un'altra scoppiettante puntata con tanto di new entry dietro la porta rossa. Secondo ...

Grande Fratello 15 - Simone Coccia umilia ancora Stefania Pezzopane : Lucia nuda - e lui su di lei... : E Stefania Pezzopane deve ingoiare un altro boccone amarissimo. Già, perché il suo Simone Coccia , all'interno della casa del Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso , continua a dedicare ...

Grande Fratello - lo sfogo di Lucia Bramieri : 'Se non esce lui...'. Occhio - girano dei sondaggi... : Ore contate al Grande Fratello per Lucia Bramieri . La nuora del povero Gino Bramieri sta passando giorni difficili a causa della nomination a cui è stata spedita insieme a Danilo e Simone. 'Se non ...

Grande Fratello 15 - disastro per Barbara D'Urso : quanti soldi perde Mediaset per la fuga degli sponsor - cifre-choc : La fuga degli sponsor dal Grande Fratello 15 , inesorabilmente, continua. Il reality condotto da Barbara D'Urso , dopo polemiche, insulti e casi di bullismo, ha visto 'fuggire' molti dei marchi che ...

“Sono loro!”. Grande Fratello - la notizia corre veloce. A tre puntate dalla finale - ecco spuntare l’indiscrezione-bomba : Nelle ultime settimane il Grande Fratello è stato più volte messo sotto accusa, ricevendo critiche e frecciatine. Numerosi sponsor hanno deciso di troncare i loro rapporti col reality, rimuovendo i loro prodotti dalla casa, in seguito ad alcuni comportamenti poco consoni dei concorrenti. In queste ore gli inquilini della casa hanno iniziato a parlare del possibile vincitore della quindicesima edizione del reality show condotto da Barbara ...

Grande Fratello - Malgioglio attacca Filippo su Instagram : 'I cani si educano con amore non con la violenza' : Non si arrestano le polemiche sul Grande Fratello. Questa volta la causa è il video che sta circolando in rete dove Filippo Contri parla dei metodi di addestramento che adotta per il suo cane. Sul web ...

Grande Fratello 2018 : nella sesta puntata doppia eliminazione - il primo finalista e una ospite super sexy : Barbara D'Urso Domani in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. La Porta Rossa si aprirà per un ospite esplosivo che promette di portare un po’ di scompiglio tra le mura di Cinecittà. A Domenica Live, Barbara D’Urso ha annunciato che sarà una donna molto formosa e super sexy… Il pubblico ...

Grande Fratello : Per i bookmaker la sfida finale è tra Alberto e Alessia : Elezione del primo finalista, un nuovo ingresso nella casa e il probabile abbandono di Lucia Bramieri, in nomination insieme a Danilo e Simone : a tre puntate dalla finale, il Grande Fratello ...