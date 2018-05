Grande Fratello 15 | Puntata 21 maggio 2018 | Anticipazioni e diretta

Grande Fratello 2018 - Cristiano Malgioglio contro Filippo Contri : "Turbato dalle sue parole - no alla violenza contro i cani" : L'opinionista del reality condanna il discorso del concorrente romano: "Queste creature indifese non hanno bisogno di un padrone come te" e sulla D'Urso: "Basta con questo accanimento contro di lei"

Le squalifiche non squalifiche del Grande Fratello : Luigi Favoloso Barbara D’Urso risponde. La conduttrice ha dato, in diretta, a Domenica Live una spiegazione sul perchè gli squalificati di Grande Fratello 2018 (l’ultimo è Luigi Favoloso) trovino spazio nelle sue trasmissioni. “A persone perbene come Clemente Russo, che è un Grande sportivo, Marco Predolin, che è un Grande conduttore, magari durante i reality scappano delle cose. L’importante è essere puniti, l’importante ...

Grande Fratello 2018 - Valerio Lo Grieco : "Veronica non corrisponde ai miei gusti" : Ospite della trasmissione radiofonica, Non succedeà più, condotto dall'effervescente Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio, Valerio Lo Grieco, eliminato dopo appena una settimana di permanenza nella casa del Grande Fratello, ha confessato di aver avuto poca possibilità di approfondire alcune conoscenze femminili tra le compagne d'avventura. Con Mariana Falace, immediato feeling: Ci è rimasta molto male Mariana della mia uscita, ...

Cristiano Malgioglio sbotta contro Filippo prima del Grande Fratello : Filippo Contri attaccato da Cristiano Malgioglio per le parole dette al GF 15 Dopo la denuncia da parte di Filippo Contri in seguito alle parole dette sull’educazione dei cani al Grande Fratello dall’AIDAA, anche Cristiano Malgioglio ha detto la sua scrivendo un lungo post su Instagram. L’opinionista del reality ha iniziato il suo discorso sotto una foto in cui è ritratto il giovane concorrente insieme ad un cane e ha ...

Grande Fratello 2018 - Malgioglio contro Filippo : "I cani? Creature indifese che non hanno bisogno di un padrone come te" : Ogni giorno, il Grande Fratello 2018 ci regala un motivo per far indignare il pubblico da casa. Questa settimana, le gravi affermazioni di Filippo Contri sui metodi efficaci per educare un cane, hanno fatto piuttosto arrabbiare le associazioni animaliste che, a più riprese, hanno chiesto la sua immediata espulsione.prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Malgioglio contro Filippo: "I cani? Creature indifese che non hanno bisogno di un ...

Grande Fratello - anticipazioni : Martedì primo finalista e un nuovo ingresso sexy : Il Grande Fratello 2018 è ormai arrivati alle battute fanali. Martedì sera su canale 5 Barbara D'Urso svelerà chi sarà il primo finalista di una delle edizioni più controverse. A Domenica Live la ...

Selvaggia Lucarelli demolisce il Grande Fratello a Domenica In. E gli ascolti volano : C'era Grande attesa per gli ascolti di "Domenica Live" e "Domenica In" che si sfidavano a suon di ospiti e guerra tra le primedonne Barbara d'Urso e Selvaggia Lucarelli in merito alla maglietta ...

«Grande Fratello» e co. : ma cos’è (davvero) il trash in Tv? : «trash» inteso come immondizia, volgarità, bassa lega, culturalmente deprecabile. È questa la definizione di uno degli aggettivi più legati alla televisione di oggi, quella dei reality, dei varietà, dei programmi del mezzogiorno. Un aggettivo che usiamo talmente a sproposito che spesso diventa intercalare, automatismo sgradevole, qualcosa del tipo «guardi il Grande Fratello? Allora ti piace il trash», «aspetti la prossima edizione di Temptation ...

Grande Fratello 2018 : Favoloso ospite da Barbara d'Urso - la polemica con Selvaggia Lucarelli : Lex Nina Moric ospite a 'Domenica Live', la replica dell'opinionista a 'Domenica In' e spunta il padre di Favoloso su Instagram con una offesa alla Lucarelli.

Grande Fratello - anticipazioni puntata : arriva la nuova inquilina : Col fiato sospeso fino all'ultimo. A tre puntate dalla finale, il Grande Fratello non risparmia colpi di...

«Grande Fratello» e co : ma cos’è (davvero) il trash in Tv? : «trash» inteso come immondizia, volgarità, bassa lega, culturalmente deprecabile. È questa la definizione di uno degli aggettivi più legati alla televisione di oggi, quella dei reality, dei varietà, dei programmi del mezzogiorno. Un aggettivo che usiamo talmente a sproposito che spesso diventa intercalare, automatismo sgradevole, qualcosa del tipo «guardi il Grande Fratello? Allora ti piace il trash», «aspetti la prossima edizione di Temptation ...

Grande Fratello 2018 - chi è la nuova inquilina?/ Mariana pronta per la guerra? : Grande Fratello 2018: chi è la nuova inquilina? Barbara D'Urso parla di "una femminona". Ecco tutti gli indizi e il probabile nome della donna pronta a far girare la testa a tutti. Lo scopriremo solo domani sera così come scopriremo anche cosa succederà nella nuova puntata visto che Mariana, eliminata della scorsa settimana, potrebbe rientrare in casa per chiudere dei conti in sospeso con i suoi ex compagni.

“Che cos’hai?”. Alessia Prete in lacrime. Dentro la casa del Grande Fratello la tensione sale sempre di più - una crisi mai vista : Quaranta giorni o quasi sotto l’occhio delle telecamere per 18 ore al giorno. Stanze chiuse. Nessuno contato con l’esterno e sempre le stesse facce. Come se non bastasse poi ecco le critiche da fuori. Succede così che anche i più duri, o quelli ritenuti tali, accusino il colpo e si lascino andare. Succede così ad Alessia Prete, la bella dell’edizione 15, che inizia a mostrare le prime crepe, lasciandosi andare a momenti di sconforto. ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso dalla D'Urso e intanto suo padre insulta Selvaggia Lucarelli così : Altro che scuse. Luigi Favoloso va da Barbara D'Urso a Domenica Live per chiedere perdono se al Grande Fratello ha offeso le donne e intanto suo padre, Michele Favoloso, su Instagram lancia una maglietta celebrativa proprio della vergognosa "Selvaggia suca" esibita nella casa dall'ex di Nina Moric contro Selvaggia Lucarelli.-- Un gesto che lo ha portato alla squalifica ma che gli ha portato ulteriore pubblicità (negativa, ma non importa) e che ...