Graduatorie ATA III fascia | news 21 maggio | nota Miur e modello reclamo

Graduatorie di terza fascia Ata : pubblicazione da metà giugno - i dettagli. Nei giorni scorsi il Miur ha emanato una nota numero 23718 del 17/05/18, indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali con cui si sollecitavano gli istituti scolastici a procedere nei lavori di verifica sui dati dei candidati di terza fascia Ata. Lo scopo è quello di riuscire ad avere la pubblicazione delle nuove Graduatorie, provvisorie e definitive, in tempi brevi e fare in modo che da settembre 2018 si possa attingere da esse per le

Graduatorie personale ATA : tempi del reclamo e di pubblicazione. Il 14 aprile alle ore 14:00 è scaduto il termine per la compilazione del modello D3 per poter essere inseriti nelle Graduatorie del personale ATA. L'inserimento delle 30 scuole ricordiamo sarà utile al fine di diramare le Graduatorie e poter essere chiamati ad effettuare eventuali supplenze brevi o annuali. Il forte ritardo purtroppo ha reso impossibile l'emanazione delle Graduatorie per quest'anno scolastico, spostando tutto al prossimo anno

Graduatorie ATA 24 mesi: i bandi degli USR (in aggiornamento). Graduatorie ATA 24 mesi: il MIUR, con la nota 12391 del 7 marzo 2018 ha trasmesso agli USR i modelli di domanda relativi all'aggiornamento delle Graduatorie provinciali permanenti del personale ATA per l'anno scolastico 2017/2018 per le Graduatorie utili per le assunzioni e le supplenze dell'a.s. 2018/2019. Il Miur ha precisato nella nota che possono

Graduatorie ATA 2017/2020 : guida rapida al modello D3 per le supplenze. È disponibile, dal 14 marzo 2018, su istanze online, l'applicazione per la scelta delle 30 scuole (modello D3) del personale ATA di terza fascia. L'applicazione sarà attiva fino alle ore 14:00 del 13 aprile 2018. Per accedere a Istanze online, occorre registrarsi ad istanze online. Per la registrazione è disponibile una guida sul nostro sito.

Graduatorie ATA 2017-20 : via al modello D3 - cosa non dimenticare. Il modello D3 per l'aggiornamento delle Graduatorie ATA di terza fascia si presenta da oggi 14 marzo fino al 13 aprile (ore 14.00) tramite il portale Istanze Online. Chi non si è ancora registrato su Istanze Online, può seguire la nostra semplice guida passo passo. cosa non si deve dimenticare prima di conpilare il modello?