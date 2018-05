: Governo, Marine Le Pen esulta: 'Nostri alleati al potere' #MarineLePen - MediasetTgcom24 : Governo, Marine Le Pen esulta: 'Nostri alleati al potere' #MarineLePen - Agenzia_Ansa : Marine #LePen esulta: 'Nostri alleati al potere' #governo #consultazioni - HuffPostItalia : 'I nostri alleati al potere'. Marine Le Pen esulta per il governo M5S-Lega -

"Dopo il fpoe in Austria la Lega in Italia. I nostriarrivano ale aprono prospettive strabilianti, innanzitutto con il grande ritorno delle nazioni!". E' il tweet della leader del Front NationalLe Pen per le notizie sull'imminenteLega-M5S provenienti da Roma. Matteo Salvini ha sempre stretto un asse importante conLe Pen, con cui si è fatto spesso fotografare.(Di lunedì 21 maggio 2018)