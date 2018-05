Governo | spread ancora in rialzo E Fitch lancia un monito

Cedole e politica a Milano : spread oltre 180 - banche in allarme. Fitch critica Governo : Finale in forte ribasso per la borsa milanese mentre sono iniziati gli incontri al Colle dei gruppi del M5S e Lega, dopo la chiusura dell'accordo di programma per il nuovo governo

Cedole e politica a Milano : spread oltre 180 - banche in allarme. Fitch critica Governo : Teleborsa, - Finale in forte ribasso per la borsa milanese mentre sono iniziati gli incontri al Colle dei gruppi del M5S e Lega , dopo la chiusura dell'accordo di programma per il nuovo governo. ...

Governo : Spread sfiora 190 punti poi chiude a 185 : Lo Spread tra Btp e Bund sfiora i 190 punti base arrivando a 189, ai massimi da giugno 2017, e chiude in lieve calo a 185 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,37%. i ...

Fitch e toto Governo pesano su Milano - -1 - 5% con stacco cedole. Spread a 186 punti : Lo stacco dei dividendi incide per l'1,74% sull'indice e pesa sulla Borsa nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo italiano sostenuto da Lega e M5S. Intanto, Fitch lancia l'allarme a sul possibile esecutivo. Ancora vendite sui titoli di Stato: rendimenti ai massimi dal 2014...

Cedole e politica a Milano : spread oltre 180 - banche in allarme. Fitch critica Governo : Finale in forte ribasso per la borsa milanese mentre sono iniziati gli incontri al Colle dei gruppi del M5S e Lega , dopo la chiusura dell'accordo di programma per il nuovo governo . Chiudono sopra la ...

Fitch e toto Governo pesano su Milano - -1 - 5% con stacco cedole. Spread a 186 punti : Lo stacco dei dividendi incide per l'1,74% sull'indice e pesa sulla Borsa nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo italiano sostenuto da Lega e M5S. Intanto, Fitch lancia l'allarme a sul possibile esecutivo. Ancora vendite sui titoli di Stato: rendimenti ai massimi da oltre un anno ...

Allarme Fitch su Governo piega Milano. Spread a 180 - al top da ottobre : Lo stacco dei dividendi incide per l'1,74% sull'indice e pesa sulla Borsa nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo italiano sostenuto da Lega e M5S. Intanto, Fitch lancia l'Allarme a sul possibile esecutivo. Ancora vendite sui titoli di Stato: rendimenti ai massimi da oltre un anno ...

Attesa per il Governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread tocca quota 180 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

Governo : Spread sfonda quota 180 dopo Fitch. Milano in rosso nel giorno delle cedole e del premier : Lo Spread tra Btp e Bund vola a 178 punti base, a un soffio da quota 180, segnando i massimi dall'estate 2017. A pesare è un report dell'agenzia di rating Fitch, che parla di un aumento del rischio-...

Spread Btp-Bund oltre 170 punti/ Allarme Fitch : “Con Governo Lega-M5S aumenta rischio Paese” : Spread Btp-Bund oltre 170 punti: ai massimi da 7 mesi. Allarme Fitch: “Con governo Lega-M5S aumenta rischio Paese”. Le ultime notizie sui mercati(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 15:48:00 GMT)

Governo : lo spread tocca i 175 punti - poi ripiega. Piazza Affari a -0 - 17% : Continua la seduta positiva per le Borse europee, che sono 'orfane' di Francoforte, chiusa per festività. Londra guadagna lo 0,9%, seguita da Parigi, che sale dello 0,7%. Bene anche Madrid, in ...

Attesa per il Governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread tocca quota 175 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

Attesa per il Governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread oltre quota 175 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

Governo : lo spread tocca i 175 punti e Piazza Affari continua a scendere : Lo spread tra Btp e Bund sale ancora e tocca i 175 punti base con il rendimento del titolo decennale italiano al 2,29%. Il differenziale si è poi leggermente ridotto e oscilla a quota 174. Piazza ...