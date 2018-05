Governo : si lavora a squadra - nodo Economia e vicepremier/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per ora, però, i nomi che continuano a circolare vedono in pole Alfonso Bonafede, sulla rampa di lancio per il ministero della Giustizia, mentre alle Infrastrutture prendono quota i nomi della grillina Laura Castelli e del leghista Armando Siri. Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini, occuperà sicuramente un ruolo di primo piano: se il nome di Savona dovesse definitivamente tramontare al Mef, potrebbe tornare in gioco ...

M5S-Lega - raggiunto l'accordo sul contratto si lavora alla squadra di Governo : Le caselle di Economia ed Esteri potrebbero essere, invece riempiete, da due personalità esterne di riconosciuto profilo ed esperienza.

Fmi 'impaziente' di lavorare con prossimo Governo italiano : New York, 17 mag. , askanews, Il Fondo monetario internazionale si è detto 'impaziente di lavorare con il nuovo governo [italiano], una volta che sarà in carica e di formulare le politiche volte a ...

Mattarella lavora al Governo elettorale : si vota a settembre : Il voto anticipato torna più vicino e il Colle è in azione. Il Quirinale – scrive l’Huffington Post -“attende pazientemente l’esito

Governo - Pd : ‘M5s e Lega non possono più perdere tempo. Paralisi inaccettabile’. Leu : ‘Parlamento inizi a lavorare’ : Per il Partito democratico siamo di fronte a “una Paralisi inaccettabile dell’Italia” e se Lega e M5s non trovano una soluzione “devono riconsiderare la proposta di un esecutivo neutrale” fatta da Sergio Mattarella. Per Liberi e uguali “la ricreazione è finita” e il “Parlamento deve iniziare a lavorare”. Mentre Carroccio e 5 stelle sono ancora al lavoro per scrivere il contratto di Governo e ...

Governo - Salvini : 'Avanti a lavorare' | Di Maio : 'Il premier sarà un politico' : All'uscita dal confronto con Di Maio, Matteo Salvini ha detto: "Andiamo avanti a lavorare e vediamo di arrivare a una conclusione". Mattarella "sarà chiamato entro stasera". Il leader M5s aveva ...

Di Maio : contratto di Governo con gli italiani al centro. Salvini : stiamo lavorando per voi : Il leader M5s sottolinea che "lo Stato deve tornare a fare lo Stato. Siamo entrati nella Terza Repubblica, quella che mette al centro temi e proposte per i cittadini. Più tardi vi aggiornerò sugli sviluppi di questa giornata". Il leader leghista dal profilo twitter: stiamo lavorando per voi

Politica In attesa di un Governo - le Commissioni lavorano al Def. : ... ha chiesto l'apertura di una indagine conoscitiva, oltre alle audizioni in commissione speciale di Pier Carlo Padoan, Graziano Delrio e Carlo Calenda, rispettivamente ministri dell'Economia, dei ...

Casaleggio : “Contratto di Governo Lega-M5s sarà votato in rete dagli iscritti. Certificazione? Ci stiamo lavorando” : Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle, una volta terminato, sarà votato online sulla piattaforma Rousseau. A confermarlo è stato Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del M5s e presidente dell’associazione che gestisce la struttura per la partecipazione in rete. E alla domanda se questa volta, a differenza delle altre, ci sarà una certificazione da parte di una società terza del voto, ha detto: “stiamo lavorando ...

Salvini lavora per fare il premier "Al 50% Matteo a Palazzo Chigi" Governo - esclusiva Affaritaliani.it : Governo Lega-M5S, Matteo Salvini presidente del Consiglio: secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti ai massimi livelli, è questo il vero obiettivo della Lega, rimasto finora assolutamente top secret, nelle trattative ormai avanzate con i 5 Stelle e Luigi Di Maio... Segui su Affaritaliani.it

Governo ultime notizie - tavolo M5S Lega/ Lavora su reddito di cittadinanza e flat tax - toto Premier : Di Maio e Salvini preparano la squadra di Governo: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e Lega? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:35:00 GMT)

Governo M5S-Lega : si lavora sul programma e sui nomi - Salvini e Di Maio chiedono tempo fino a domenica : Dopo il "via libera" da parte di Silvio Berlusconi , incontro oggi tra i leader di Lega e M5s, Matteo Salvini e Luigi Di Maio , per f ormare il nuovo Governo nelle 24 ore concesse in extremis dal Capo ...

Ilva - Governo propone trasferimento di 1.500 lavoratori a una società di Invitalia. I sindacati lasciano il tavolo : Nulla di fatto all’ultimo incontro tra governo, sindacati e azienda sul futuro dei lavoratori dell’Ilva dopo la cessione alla cordata guidata da ArcelorMittal. La trattativa sulla nuova bozza di accordo non partirà nemmeno: i segretari generali di Fim, Uilm e Fiom hanno lasciato il tavolo parlando di “testo non condivisibile” perché “gli esuberi restano” e “Mittal non si è mossa di un ...

Ilva : piano Governo - lavoratori garantiti : ANSA, - ROMA, 10 MAG - "Tutti i lavoratori avranno a fine piano garanzia di continuità occupazionale a tempo indeterminato". Lo prevede la proposta di governo che i sindacati stanno esaminando in ...