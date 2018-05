Governo | Salvini | all’estero non hanno nulla da temere | Paese crescerà

Governo : Salvini - meno precarietà - 20% italiani sotto psicofarmaci : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Senza un lavoro stabile non c’è prospettiva, famiglia, figli. Non è possibile che il 20% degli italiani usi psicofarmaci, spesso per mancanza di speranza fiducia, prospettive. Contiamo di lasciare ai nostri figli un Paese migliore, con un maggiore indice di sicurezza”. Lo ha detto Matteo Salvini al Quirinale. L'articolo Governo: Salvini, meno precarietà, 20% italiani sotto psicofarmaci sembra ...

Salvini : Ue non tema nuovo Governo - più crescita per ridurre debito : Lega e Movimento cinque stelle sono pronti a dare vita ad un governo che, 'rispettando nei limiti del possibile vincoli e regole', adotterà una politica economica per rafforzare la crescita e di conseguenza ridurre il debito.

"Senza un lavoro stabile non c'è prospettiva, famiglia, figli. Non è possibile che il 20% degli italiani usi psicofarmaci, spesso per mancanza di speranza, fiducia, prospettive". Sono le parole pronunciate al termine dell'incontro col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal leader della Lega,, Matteo Salvini, il quale per ben due volte stigmatizza l'uso degli psicofarmaci, assurti come indice di

Chi è GIUSEPPE CONTE, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia e con un passato a sinistra

Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.

Incontro al Quirinale per i leader di M5S e Lega. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio e Salvini hanno indicato il nome dell'avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Poi il monito all'Europa: «Nessun rischio, lasciateci lavorare». Fitch: con "contratto di governo" aumenta rischio-Paese

Al centro, la definizione della squadra di Governo dove emerge il nodo del ministero dell'Economia. Il nome sul quale M5S e Lega avrebbero trovato una convergenza è quello dell'ex ministro del

Il nodo Economia. Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro.