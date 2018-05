Governo | per l’Economia indicato Paolo Savona Ma le posizioni sull’euro preoccupano

Marine Le Pen esulta per il nuovo Governo Lega M5s : La presidente del partito dell'estrema destra francese Front National, Marine Le Pen, esulta per l'imminente governo Lega-M5S: "Dopo il Fpoe in Austria, ecco la Lega in Italia", si legge in un tweet. "I nostri alleati arrivano al potere e aprono prospettive strabilianti, innanzitutto con il grande r

Governo : Speranza - faremo opposizione rigorosa : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – ‘faremo opposizione con serietà e rigore a un Governo marcatamente di destra”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di LeU, Roberto Speranza a margine di un’iniziativa elettorale a Umbertide (PG).‘Lo sfideremo sulle questioni sociali a partire da lavoro, pensioni, scuola, sanità e mezzogiorno. Ora basta propaganda. è giusto che ognuno si assuma le proprie ...

Governo : Speranza - faremo opposizione rigorosa : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – ‘faremo opposizione con serietà e rigore a un Governo marcatamente di destra”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di LeU, Roberto Speranza a margine di un’iniziativa elettorale a Umbertide (PG).‘Lo sfideremo sulle questioni sociali a partire da lavoro, pensioni, scuola, sanità e mezzogiorno. Ora basta propaganda. è giusto che ognuno si assuma le proprie ...

Salvini : Ue non tema nuovo Governo - più crescita per ridurre debito : Lega e Movimento cinque stelle sono pronti a dare vita ad un governo che, 'rispettando nei limiti del possibile vincoli e regole', adotterà una politica economica per rafforzare la crescita e di conseguenza ridurre il debito.

Governo - gli abitanti del paese natale di Giuseppe Conte : “Speriamo che si ricordi di noi” : Immagini del mercato di Volturara Appula nel Foggiano, paese di origine di Giuseppe Conte, il professore indicato da Luigi Di Maio come premier del Governo M5S-Lega. Dichiarazioni dei residenti: “Speriamo che Conte si ricordi di noi volturaresi”. L'articolo Governo, gli abitanti del paese natale di Giuseppe Conte: “Speriamo che si ricordi di noi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pensioni - Governo giallo-verde : superministro per stop a Fornero - le novità Video : Un superministro per mettere mano alla riforma Pensioni targata Fornero e per gestire, tra gli altri, questioni importanti come il reddito di cittadinanza, il cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio pronto a formare il governo con la Lega di Matteo Salvini. E’ una delle ipotesi che circola con sempre più insistenza nelle ultime ore in vista delle nuove consultazioni al Quirinale. governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio oggi ...

CHI È GIUSEPPE CONTE/ Video : Di Maio - “è il candidato premier per Governo M5s-Lega”. Ma Salvini non conferma.. : Chi è GIUSEPPE CONTE, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia e con un passato a sinistra. «Il nome che abbiamo fatto al presidente della Repubblica è quello di GIUSEPPE CONTE che oltre ad essere un professionista di altissimo profilo è una persona che viene dalla periferia di questo Paese. E' cresciuto a San Giovanni Rotondo, si è fatto da solo. Si è battuto non solo per un ...

Governo - Conte è il premier indicato da Di Maio e Salvini a Mattarella per un «Governo politico» : Al centro, la definizione della squadra di Governo dove emerge il nodo del ministero dell'Economia. Il nome sul quale M5S e Lega avrebbero trovato una convergenza è quello dell'ex ministro del ...

Di Maio e Salvini indicano Conte M5S : sarà un Governo politico Lega : nessun timore per l'economia : Dopo 78 giorni dalle elezioni politiche del 4 marzo è arrivata la tanto attesa svolta. Luigi Di Maio ha incontrato al Quirinale Sergio Mattarella per 18 minuti. Ma il nome del premier, proposto al Capo dello Stato arriva solo dopo che Di Maio lascia il Colle... Segui su affaritaliani.it

Governo - Conte è il premier indicato da Di Maio e Salvini a Mattarella per un «Governo politico» : I leader del M5s e della Lega a colloquio con il presidente della Repubblica per la formazione del nuovo Governo.

Contratto Governo - diritti dimenticati : eutanasia - ius soli e rimborsi nido solo agli italiani. C’è però un ministero Disabili : diritti civili dimenticati e politiche sociali ancora troppo timide. Per i primi neppure un cenno tra i punti del Contratto di governo tra 5 Stelle e Lega, che riesce a tenere ancora sepolte le leggi sull’eutanasia e quella sullo ius soli. È prevista, invece, una spesa fino a 17 miliardi di euro per le politiche della famiglia. È l’unica cifra messa nera su bianco, perché non vengono in alcun modo indicate le risorse con cui, ad esempio, ...

Attesa per il Governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread tocca quota 180 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

Sondaggi Elettorali Politici/ Quanto dura il Governo M5s-Lega? Autunno 2018 per il 20% - contratto non convince : Sondaggi Politici Elettorali, le ultime intenzioni di voto: Quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso Autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:38:00 GMT)

Rampelli : Fdi indisponibile a fare da stampella per il Governo : Roma, 21 mag. , askanews, 'Salvini ha tentato informalmente, ufficiosamente, di fare dei tentativi per coinvolgerci. Ma per quanto il nostro peso sia di poco inferiore al 5%, abbiamo anche una storia ...