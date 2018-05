Governo | Mattarella convoca Salvini e Di Maio | Tensione Lega-Ppe | Fatevi gli

Governo - attesa per il nome del premier. Mattarella convoca M5S e Lega : L'occhio del Quirinale avrebbe puntato l'attenzione, si racconta in ambienti parlamentari, su alcuni ministeri di peso come Economia, Esteri e Difesa. E prova che l'intesa in realtà non sia del tutto ...

Governo LEGA-M5S - MATTARELLA CONVOCA SALVINI E DI MAIO/ Premier - Roventini o Conte : FdI vota la fiducia? : GOVERNO M5s-Lega, accordo sul Premier: Luigi Di MAIO e Matteo SALVINI saranno ministri, oggi nuovo giro di Consultazioni al Quirinale con Sergio MATTARELLA. Il toto-ministri(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:35:00 GMT)

Governo M5s-Lega - Di Maio e Salvini da Mattarella/ Consultazioni - Conte o Roventini premier : nodo Economia : Governo M5s-Lega, accordo sul premier: Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno ministri, oggi nuovo giro di Consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella. Il toto-ministri(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:50:00 GMT)

Governo : Candiani (Lega) - ruolo Mattarella è definito da Costituzione : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “Il ruolo del presidente della Repubblica è definito dalla Costituzione, tutto il resto sono ‘uscite’ giornalistiche, senza voler offendere nessuno”. Lo ha detto all’Adnkronos il senatore della Lega Stefano Candiani, a poche ore dalla convocazione al Colle di Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del nuovo Governo giallo-verde. Nei giorni scorsi Sergio Mattarella aveva ...

Governo : Candiani (Lega) - ruolo Mattarella è definito da Costituzione : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “Il ruolo del presidente della Repubblica è definito dalla Costituzione, tutto il resto sono ‘uscite’ giornalistiche, senza voler offendere nessuno”. Lo ha detto all’Adnkronos il senatore della Lega Stefano Candiani, a poche ore dalla convocazione al Colle di Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del nuovo Governo giallo-verde. Nei giorni scorsi Sergio Mattarella aveva ...

Attesa per il Governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread tocca quota 175 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

Governo LEGA-M5S - CONTE O ROVENTINI PREMIER/ Consultazioni Salvini-Di Maio da Mattarella : il toto ministri : GOVERNO M5s-Lega, accordo sul PREMIER: Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno ministri, oggi nuovo giro di Consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella. Il toto-ministri(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:55:00 GMT)

Governo : Vozza (Lega) - Mattarella rispetti mandato costituzionale : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "Questo Governo è una speranza per il Paese e il fatto che abbiamo tutti i poteri forti contro mi convince che siamo sulla strada giusta". Così Francesco Vozza, sostenitore della prima ora di Matteo Salvini in Sicilia e ex responsabile del partito per la provincia di P

Governo - Mattarella convoca Lega e M5s per il tardo pomeriggio : I leader dei due partiti convocati nel pomeriggio al Quirinale, il M5s alle 17.30 e la Lega alle 18. Occhi del Colle puntati su ministeri chiave come Economia, Esteri e Difesa, mentre Di Maio punta a Sviluppo Economico-Lavoro e Salvini al Viminale. In attesa dell' esecutivo, mercati in sofferenza

Governo - Mattarella convoca M5S alle 17.30 e Lega alle 18 : Accordo chiuso fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per far nascere il Governo M5S-Lega. In pole come premier il civilista Giuseppe Conte, tecnico di area grillina. I leader dei due partiti sono stati...

Governo - Mattarella convoca M5S e Lega. Inizio consultazioni alle 17 e 30 : Cominceranno i pentastellati con Toninelli, Giulia Grillo e Di Maio. Seguiranno i leghisti Centinaio, Giorgetti e Salvini

Governo : Vozza (Lega) - Mattarella rispetti mandato costituzionale : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “Questo Governo è una speranza per il Paese e il fatto che abbiamo tutti i poteri forti contro mi convince che siamo sulla strada giusta”. Così Francesco Vozza, sostenitore della prima ora di Matteo Salvini in Sicilia e ex responsabile del partito per la provincia di Palermo, commenta con l’Adnkronos l’intesa Lega-M5S. Ieri, nei gazebo allestiti nell’isola dal partito di Matteo ...

Governo - oggi consultazioni. Mattarella convoca M5s e Lega : Fissato un nuovo calendario di incontri per il pomeriggio che dovrebbe portare alla nascita dell'esecutivo giallo-verde Conte, Di Maio, Salvini e la possibile lista dei ministri

Governo - Mattarella convoca M5S e Lega : Giuseppe Conte il nome del probabile candidato premier : L'occhio del Quirinale avrebbe puntato l'attenzione, si racconta in ambienti parlamentari, su alcuni ministeri di peso come Economia, Esteri e Difesa. E prova che l'intesa in realtà non sia del tutto ...