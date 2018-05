Governo | Martina | premier tecnico? Salvini-Di Maio benvenuti in realtà

Governo : Martina - girano in tondo : ANSA, - DONNAS , AOSTA, , 17 MAG - "Vediamo, sinceramente nel balletto di dichiarazioni, di tweet, di foto, di annunci che Salvini e Di Maio da ormai più di 80 giorni stanno raccontando al Paese, ...

Governo : Martina a Salvini - nè barbari nè servi - ma servitori bene comune : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – "Caro Salvini, non servono nè barbari, nè servi. Ma servitori del bene comune con il senso dello Stato". Lo scrive il reggente Pd, Maurizio Martina, su twitter.

Governo : Martina - Lega-M5S giocano su pelle Paese - mobilitazione Pd : Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "Lega e Cinque Stelle stanno giocando sulla pelle dell'Italia. Dall'assemblea nazionale la nostra mobilitazione per l'alternativa". Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina."E' preoccupante per l'Italia il gioco che stanno facendo Lega e Cinque Stelle con i contenuti pericolosi circolati con la bozza di contratto di Governo.

Martina - Pd - : paralisi di Governo inaccettabile : Secondo Martina 'c'è una difficoltà politica evidente da parte di chi per 80 giorni, per settimane, ci ha raccontato che tutto si sarebbe fatto in modo veloce e facile e che il governo del ...

Martina - Pd : 'Contratto di Governo inquietante : l'Italia non merita tutto questo' : '#contrattodigoverno inquietante. Tra ipotesi di uscite dall'Euro e pericolosi comitati paralleli Lega e M5S stanno giocando con la credibilità del Paese. Si fermino. l'Italia non merita tutto questo'.

**Governo : Martina - contratto Lega-M5S inquietante - si fermino** : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – "#contrattodigoverno inquietante. Tra ipotesi di uscite dall'Euro e pericolosi comitati paralleli Lega e M5S stanno giocando con la credibilità del Paese. Si fermino. L'Italia non merita tutto questo". Lo scrive il reggente Pd, Maurizio Martina, su twitter.

Governo : Martina - Salvini vuole rinegoziare trattati senza parlarne con Ue : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Per Lega e M5S questa è una prova di maturità” ma se “Salvini dice ‘per fare quello che abbiamo scritto bisogna cambiare i trattati europei’… E’ circolata su twitter una battuta carina: è come se moglie e marito decidessero di rinegoziare il mutuo senza parlarne con la banca. Serve un bagno di umiltà e meno propaganda”. Lo ha detto il reggente Pd, Maurizio ...

Governo : Martina - Di Maio liquidatorio con Pd : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio ha avuto “un atteggiamento liquidatorio” con il Pd, Lo ha detto il segretario reggente dem, Maurizio Martina, a Di Martedì su La7. “Il primo a reagire e a chiudere definitivamente è stato proprio Di Maio che, un quarto d’ora dopo una trasmissione Tv, ha liquidato le possibilità di accordo col Pd”. Una trasmissione in cui Matteo Renzi aveva già chiuso ai 5 Stelle, viene ...

Governo : Martina - paralisi inaccettabile : C'è una difficoltà politica evidente da parte di chi per 80 giorni, per settimane, ci ha raccontato che tutto si sarebbe fatto in modo veloce e facile e che il Governo del cambiamento sarebbe stato ...

