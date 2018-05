tgcom24.mediaset

: Governo, Marine Le Pen esulta: 'Nostri alleati al potere' #MarineLePen - MediasetTgcom24 : Governo, Marine Le Pen esulta: 'Nostri alleati al potere' #MarineLePen - HuffPostItalia : 'I nostri alleati al potere'. Marine Le Pen esulta per il governo M5S-Lega - Beatric09656317 : RT @chiaragribaudo: Come farà a governare un #premier che non può scegliersi né la squadra dei ministri né le politiche da realizzare? Altr… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Il presidente del Front National francese,Le Pen,per le notizie sull'imminenteLega-M5S: "Dopo il Fpoe in Austria, ecco la Lega in Italia - si legge in un tweet -. I...