Governo | Marine Le Pen esulta ' Nostri alleati al potere' Ft ' Conte principiante della

Governo - Marine Le Pen : alleati al potere : 20.01 "Dopo il fpoe in Austria la Lega in Italia. I nostri alleati arrivano al potere e aprono prospettive strabilianti, innanzitutto con il grande ritorno delle nazioni!". E' il tweet della leader del Front National Marine Le Pen per le notizie sull'imminente Governo Lega-M5S provenienti da Roma. Matteo Salvini ha sempre stretto un asse importante con Marine Le Pen, con cui si è fatto spesso fotografare.

