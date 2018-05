Governo M5s-Lega | Mattarella convoca i partiti dopo l’accordo finale

Governo - Mattarella convoca M5S e Lega al Quirinale : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà oggi le consultazioni con il seguente calendario. Alle 17.30 Danilo Toninelli e Giulia Grillo , rispettivamente Presidente del Gruppo ...

Mara Carfagna - l'avvertimento tombale al Governo Lega-M5s : 'Lo faremo durare il meno possibile' : Mara Carfagna ospite di Mattino Cinque con Francesco Vecchi ribadisce ancora una volta quanto il clima tra Lega e Forza Italia non sia tra i più sereni, specialmente ora che il governo tra il ...

Governo M5S-Lega - Mattarella convoca Di Maio e Salvini. Accordo sul premier - resta il nodo Economia : Nel pomeriggio al Colle prima il leader M5S poi quello della?Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista e patrocinante in Cassazione Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona...

Governo M5s-Lega - c'è il nome del premier/ Di Maio e Salvini ministri : oggi nuove consultazioni da Mattarella : Governo M5s-Lega, accordo sul premier: Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno ministri, oggi nuovo giro di consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:20:00 GMT)

Attesa per il Governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread oltre quota 175 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

Spread oltre quota 170 nel giorno del possibile Governo M5s-Lega. La Borsa apre con un tonfo del 2 per cento : Nel giorno della possibile nascita del governo M5s-Lega, lo Spread sfonda quota 170, toccando anche quota 171. Un “nervosismo” segnalato dal differenziale tra Btp e Bund tedeschi che era già stato registrato in apertura che aveva confermato i valori di venerdì, cioè i 166 punti che rappresentano i massimi da ottobre. apre in pesante ribasso anche la Borsa di Milano: dopo i primi scambi il Ftse Mib cede ora il 2 per cento sotto i ...

Chi è Giuseppe Conte/ Video : Governo - il premier M5s-Lega con un passato a sinistra : Chi è Giuseppe Conte, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia e con un passato a sinistra(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 09:56:00 GMT)

Governo - Paolo Savona ministro dell'Economia : la mina vagante che può far saltare il tavolo Lega-M5s : Il nodo più complicato da sciogliere per la formazione del Governo Lega-M5s rischia di essere quello sul ministro dell'Economia. Candidato alla poltrona di via XX settembre c'è il professor Paolo Savona , 82 anni, convinto sovranista con un passato da ex ministro dell'Industria con il Governo Ciampi. Le posizioni ...

Governo Lega-M5S - accordo sul premier : pronto Conte. Braccio di ferro sul Tesoro : Ad annunciare l’intesa è il leader della Lega Matteo Salvini dopo la conclusione del faccia a faccia di domenica a Roma con il capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Circolano i nomi della possibile squadra di ministri. Conte a Palazzo Chigi, Giampiero Massolo verso gli Esteri. Braccio di ferro sul Tesoro, dove la Lega vorrebbe Paolo Savona. Attesa per le mosse del Colle...

Governo M5s e Lega - l'Italia avrà un premier Conte? Video : Un Conte per l'Italia. Non si tratta dell'Antonio allenatore del Chelsea, perché qui non si parla di calcio ma del futuro Governo del Paese e il Conte che in queste ore rimbalza su siti e sui social di nome fa Giuseppe e nella vita di tutti i giorni è uno stimato avvocato cassazionista. Sarebbe lui il nome da presentare domani al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quale premier alla guida della squadra di ministri Legastellata ...

Ne abbiamo trovato uno. Sul Guardian sostegno al Governo M5S-Lega - critiche alle regole Ue : "William Hague una volta ha descritto l'euro come un edificio in fiamme senza vie d'uscita, e l'esperienza dell'Italia negli ultimi 20 anni dimostra che il leader conservatore era nel giusto". Questo l'incipit dell'editoriale di Larry Elliott, giornalista economico di lungo corso del Guardian, molto critico sull'evoluzione della moneta unica e dell'Ue, che esce fuori dal coro di quanti, nella stampa internazionale, guarda con terrore alla ...

Governo - il dubbio di Lega e M5s su Sergio Mattarella : 'Non è detto che accetti' : Sia Matteo Salvini sia Luigi Di Maio si dicono ottimisti: la squadra di Governo c'è, l'intesa sul premier pure. Ma restano i grossi dubbi su Sergio Mattarella : il presidente oggi riceverà al ...