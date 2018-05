Governo M5s-Lega | Di Maio e Salvini da Mattarella Consultazioni | Conte o Roventini

Governo M5S-Lega. Voci su Giuseppe Conte e Giampiero Massolo premier - anti-euro Paolo Savona all'Economia? : La squadra di Governo M5S-Lega è pronta. I due partiti hanno raggiunto un'intesa sul nome del premier che, stando a diverse fonti, dovrebbe essere il docente di diritto privato all'Università di ...

Governo M5S-Lega - Beppe Grillo disperato punta tutto su Roberto Fico : Non c'è solo Silvio Berlusconi, in ambasce per l'alleato , ex?, leghista che va coi 5 Stelle. C'è anche Beppe Grillo che vede i suoi all'altare coi leghisti che ha insultato per anni. Che per anni, ...

Chi è Giuseppe Conte - probabile premier Governo Lega-M5s : Lega e Movimento 5 Stelle pronti a dare il via al governo avrebbero trovato l’accordo anche sul premier. Giuseppe Conte è nato 54 anni fa a Volturana Appula, un paese di 500 anime in provincia di Foggia, angolo di Sud tra Puglia, Molise e Campania. Laureato in Giurisprudenza all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, allievo del professor Guido Alpa, è stato borsista al Cnr e vanta – come si legge nel profilo curriculare diffuso dal M5s prima delle ...

M5s - Di Battista/ Video - "anche se siamo al Governo partirò per gli Usa. La sinistra sta scomparendo" : M5s, Di Battista pronto a partire per gli Usa nonostante il Governo "del cambiamento" che sta nascendo con la Lega: ecco le parole dell'esponente pentastellato a Non è L'Arena(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:26:00 GMT)

Governo : gestore - a M5S-Lega servono persone che sappiano parlare ai mercati : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Al futuro Governo 5Stelle-Lega serve qualcuno “che sappia parlare ai mercati”, magari anche “un consigliere” dedicato o “un portavoce per la finanza”. E’ il suggerimento che arriva da Enrico Vaccari, fund manager di Consultinvest Sgr, nel giorno dell’attesa per il nome del presidente del Consiglio e della squadra di ministri. Con i mercati bisogna saper convivere ...

Governo : gestore - a M5S-Lega servono persone che sappiano parlare ai mercati : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Al futuro Governo 5Stelle-Lega serve qualcuno “che sappia parlare ai mercati”, magari anche “un consigliere” dedicato o “un portavoce per la finanza”. E’ il suggerimento che arriva da Enrico Vaccari, fund manager di Consultinvest Sgr, nel giorno dell’attesa per il nome del presidente del Consiglio e della squadra di ministri. Con i mercati bisogna saper convivere ...

Attesa per il Governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread tocca quota 175 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

Governo Lega-M5S : al Tesoro due euroscettici? : ... eletto per la prima volta alla Camera nel 1996, Giorgetti, laureato alla Bocconi, commercialista e revisore dei conti è diventato l'uomo-ponte della Lega verso i centri dell'economia e della finanza.

Governo LEGA-M5S - CONTE O ROVENTINI PREMIER/ Consultazioni Salvini-Di Maio da Mattarella : il toto ministri : GOVERNO M5s-Lega, accordo sul PREMIER: Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno ministri, oggi nuovo giro di Consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella. Il toto-ministri(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:55:00 GMT)

Governo M5S-Lega. Voci su Giuseppe Conte premier - anti-euro Paolo Savona all'Economia? : La squadra di Governo M5S-Lega è pronta. I due partiti hanno raggiunto un'intesa sul nome del premier che, stando a diverse fonti, dovrebbe essere il docente di diritto privato all'Università di ...

Governo Lega-M5S - Di Maio e Salvini oggi al Colle : Conte sarà il nuovo premier? : Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono sempre più vicini a raggiungere l'accordo [VIDEO] per la formazione di un Governo Lega-M5S. I due leader politici saranno ricevuti quest'oggi al Colle dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo l'intesa sul contratto di Governo, approvato dagli elettori dei due partiti, Di Maio e Salvini sembrano aver trovato l'accordo anche sui nomi che comporranno il nuovo esecutivo. Sempre più insistenti le ...

CHI E' ANDREA ROVENTINI/ Video : un tecnico come premier del Governo M5s-Lega? : Chi è ANDREA ROVENTINI, il possibile nuovo premier del Governo M5s-Lega: economista "keynesiano eretico" candidato ministro all'Economia da Luigi Di Maio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:31:00 GMT)

Governo : ecco i nomi che dovrebbero formarlo dopo l'accordo Lega-M5S : ‘L’accordo è stato chiuso’. Con queste parole, Matteo Salvini, ha fatto comprendere come Lega e Cinque Stelle siano giunte finalmente ad un accordo totale sia sui punti del contratto di Governo che sul nome del premier. Come è emerso nei giorni scorsi non sarà nessuno dei due a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio ma una figura neutrale, esterna ad entrambi i partiti. Il nome che sembra ormai aver ottenuto i consensi da parte di ...

Augusto Minzolini - come smaschera il Governo Lega-M5s : 'È solo un'operazione di potere' : Augusto Minzolini ad Omnibus su La7 mette in guardia chi pensa che il governo tra la Lega e il Movimento Cinque Stelle possa essere l'inizio di un progetto politico. Secondo l'ex parlamentare, ...