Governo M5S e Lega | l' Italia avrà un premier Conte?

Governo - accordo fatto tra Lega e M5s : nel pomeriggio da Mattarella : Potrebbe essere arrivato il giorno del Governo M5s-Lega. Salvini e Di Maio hanno chiuso l'accordo su programma e premier: in pole position ci sarebbe l'avvocato civilista Giuseppe Conte. Nel ...

[Il retroscena] Un professore di sinistra senza esperienza politica. Ecco chi è Conte - il premier del Governo Lega - M5s : ... riempie ben 12 pagine: laurea in Giurisprudenza all'Università di Roma, poi una sfilza di master e perfezionamenti in giro per il mondo , Yale, Vienna, Sorbona, New York University, . Nel 1988 , l'...

Contratto di Governo Lega M5S : tutte le novità sul fisco : Dopo giorni di attesa è uscita finalmente la versione definitiva del Contratto di governo Lega M5S. Dalla pagina 19 alla pagina 21 del documento viene affrontata la materia del fisco. Ecco come vuole muoversi su questo tema il futuro governo nato dall’intesa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: dalla sterilizzazione delle clausole Iva e delle accise sulla benzina, alla detassazione per famiglie, imprese e partite Iva, fino ad arrivare ...

Governo - è il giorno del premier : in pole Giuseppe Conte - Lega e M5s al Colle : C'è il docente di diritto privato Giuseppe Conte, 54 anni, in pole per la premiership: è lui secondo varie fonti...

In queste ore (ma in realtà è nell'ombra da una settimana) viene fatto il nome di Giuseppe CONTE come possibile PREMIER. Per Salvini e Di Maio un clamoroso autogol.

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: accordo tra Lega ed M5S sul Premier. Dramma della follia a Francavilla. Nuovo accoltellamento a Londra. E' finita la Serie A 2017/18.

BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha a che fare con dati macroeconomici in agenda. Si guarda ancora alla politica ITALIANA.

M5s - Luigi Di Maio : 'Noi al Governo senza cedere ai poteri forti' : Se il M5s andrà al governo sarà "senza cedere a nessun potere forte. Questo deve pur valere qualcosa". Lo afferma il leader pentastellato Luigi Di Maio a Silvi Marina. E sulle reazioni a un governo ...

Chi è Giuseppe Conte - il possibile presidente del Consiglio del Governo Lega-M5S : Giuseppe Conte potrebbe essere la figura che Di Maio e Salvini indicheranno a Mattarella come futuro presidente del Consiglio di un esecutivo giallo-verde. Conte, 54 anni, insegna diritto privato all'Università di Firenze.--Nato a Volturara Appulla, un piccolo centro in provincia di Foggia, 54 anni, sposato e poi separato, un figlio di dieci anni, Conte vive a Roma, dove dirige un grande studio legale, e insegna a Firenze diritto privato.Nella ...

Governo M5S-Lega - toto ministri : Di Maio al Lavoro e Salvini agli Interni. Rebus economia e Difesa : La rinuncia di Luigi Di Maio alla premiership. C'è soprattutto questo nel vertice top secret che il leader del M5S e Matteo Salvini hanno organizzato a Roma in mattinata. È l'incontro decisivo, quello ...

governo Lega-M5S, chi sarà il PREMIER? Entro 24 ore il nome, Di Maio e Salvini pronti ad andare al Colle per ottenere l'approvazione del presidente della Repubblica. GIUSEPPE CONTE PREMIER?

Accordo Lega-M5s per premier e squadra di Governo. Conte in pole per Palazzo Chigi : Ancora aperti i nodi relativi all'Economia - a cui punta il M5S - e alla Difesa, alla quale invece punta la Lega.

Contratto di Governo con M5s - militanti leghisti votano a favore : Sono circa 215mila i cittadini che hanno votato il referendum sul Contratto di governo con il M5s nei vari gazebo della Lega. I sì hanno raggiunto il 91% del totale. Per il Carroccio si tratta di un ...

Governo M5S-Lega : Conte premier - Di Maio al Lavoro - Salvini agli Interni : Secondo fonti attendibili, la scelta per il premier sarebbe caduta sul professore di diritto amministrativo indicato dai grillini. Nel Governo anche i due leader. Voto ai gazebo leghisti: 91% di sì tra i 215mila che si sono presentati