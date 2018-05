Governo Lega-M5S | Salvini-Di Maio | la salita al Quirinale dopo la chiusura della Borsa di

Governo - Sergio Mattarella convoca Lega e M5s al Quirinale : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ripreso nel pomeriggio le consultazioni per formare un Governo. Alle 17:30 la deLegazione del Movimento 5 Stelle è giunta al Colle, seguita dopo ...

M5S-Lega - Di Maio al Quirinale : «Indicato il nome del premier - sarà un Governo politico» : In corso l’incontro al Quirinale con il leader M5S, poi toccherà a quello della?Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona. Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese...

Piazza Affari : i titoli da preferire con un Governo Lega-M5S : A condizionare il sentiment degli investitori è indubbiamente la situazione politica nel nostro Paese, in attesa dell'incontro previsto a breve al Quirinale, dove il Capo dello Stato, Mattarella, ...

Governo : M5s da Mattarella - poi Salvini | Tensione Lega-Ppe : "Fatevi gli affari vostri" : Gli occhi del Colle puntati su ministeri chiave come Economia, Esteri e Difesa. Intanto il leader del Partito Popolare europeo Weber "avvisa": "Siete pieni di debiti, scherzate col fuoco"

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Matteo Salvini : ufficiale - Fratelli d'Italia non appoggerà il Governo Lega-M5s : Faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...

Attesa per il Governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread tocca quota 180 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

Governo M5s-Lega - Weber (Ppe) : “Italia indebitata - state giocando col fuoco”. Salvini : “Pensi alla Germania” : “state giocando col fuoco perché l’Italia è pesantemente indebitata“. “Pensi alla Germania che al bene degli italiani ci pensiamo noi!”. Botta e risposta tra Manfred Weber, leader dei Popolari europei (Ppe) e il leader del Carroccio Matteo Salvini. Oggetto del contendere è il nascente Governo tra M5s e Lega e le relative politiche economiche che intenderà perseguire. Un intervento, quello di Weber, che arriva a ...

Governo : Bizzotto (Lega) - fare interesse degli italiani - non quelli dei tedeschi : Vicenza, 21 mag. (AdnKronos) - “Weber pensi agli affaracci suoi, gli italiani sono stanchi di prendere ordini da Bruxelles e da Berlino! Weber si metta l’anima in pace: sono finiti i tempi in cui la Merkel e i suoi proconsoli a Bruxelles montavano e smontavano i governi italiani a seconda degli inte

Governo : ecco i nomi che dovrebbero formarlo dopo l'accordo Lega-M5S Video : ‘L’accordo è stato chiuso’. Con queste parole, Matteo Salvini, ha fatto comprendere come Lega e Cinque Stelle siano giunte finalmente ad un accordo totale [Video] sia sui punti del contratto di Governo che sul nome del premier. Come è emerso nei giorni scorsi non sara' nessuno dei due a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio ma una figura neutrale, esterna ad entrambi i partiti. Il nome che sembra ormai aver ottenuto i consensi da parte ...

Totoministri : ecco il possibile 'listone' del Governo Lega-5 Stelle Video : Movimento 5 Stelle alle 17,30. Lega alle 18. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato le due forze politiche nel pomeriggio di una giornata che, finalmente e dopo oltre 70 giorni, dovrebbe vedere la nascita del nuovo Governo. Ultima notte di passione e di trattative, preceduta da una domenica di dichiarazioni positive sulla chiusura della diatriba in merito ai nomi. In pole resta il professore Giuseppe Conte [Video], di ...

Governo - Mattarella convoca Salvini e Di Maio | Tensione Lega-Ppe : "Fatevi gli affari vostri" : I leader dei due partiti convocati nel pomeriggio al Quirinale, il M5s alle 17.30 e la Lega alle 18. Occhi del Colle puntati su ministeri chiave come Economia, Esteri e Difesa. Intanto il leader del Partito Popolare europeo Weber "avvisa": "Siete pieni di debiti, scherzate col fuoco"

Governo - islam e moschee nel contratto Lega-M5s : così Di Maio ha fregato Salvini : Il giro di vite promesso dalla Lega sulle moschee abusive e tutti i focolai di islamismo radicale è rinviato a chissà quando. Nella versione definitiva del contratto di Governo è passata la linea ...

