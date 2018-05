GOVERNO LEGA-M5S | MATTARELLA CONVOCA SALVINI E DI MAIO Premier | Roventini o Conte | FdI

Rumor squadra GOVERNO M5S-Lega : economia all'anti-euro Paolo Savona - le ipotesi per Fraccaro - Castelli - Giorgetti : Indiscrezioni sulla squadra di governo su cui il M5S di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo. Oltre ai Rumor che danno il giurista Giuseppe Conte e il presidente di ...

Chi è Andrea Roventini/ Video : premier o Ministro dell’Economia nel nuovo GOVERNO Lega-M5s? : Chi è Andrea Roventini, il possibile nuovo premier del Governo M5s-Lega: economista "keynesiano eretico" candidato Ministro all'Economia da Luigi Di Maio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:15:00 GMT)

GOVERNO : Candiani (Lega) - M5S? Tentativo che va fatto - Paese vuole risposte : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – Sicurezza, lavoro e futuro i punti “maggiormente apprezzati” del contratto di Governo Lega-M5S, mentre “qualche critica è stata mossa sull’affidabilità del rapporto con i pentastellati ma è una prova che va fatta”. Così Stefano Candiani, senatore della Lega e commissario del partito in Sicilia, commenta all’Adnkronos il 95% di sì ottenuto ieri dal contratto di Governo nei ...

GOVERNO : Candiani (Lega) - M5S? Tentativo che va fatto - Paese vuole risposte (2) : (AdnKronos) - Sulle perplessità mostrate da alcuni elettori nei confronti di un'alleanza con i Cinquestelle, Candiani sottolinea: "Dobbiamo confrontarci con chi è stato votato da quasi 11 milioni di italiani. Questo Governo è una prova che va fatta. Quello che la gente ci chiede sono risposte, mi di

GOVERNO M5s-Lega - Di Maio e Salvini da Mattarella/ Consultazioni - Conte o Roventini premier : nodo Economia : Governo M5s-Lega, accordo sul premier: Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno ministri, oggi nuovo giro di Consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella. Il toto-ministri(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:50:00 GMT)

Totoministri : ecco il possibile 'listone' del GOVERNO Lega-5 Stelle : Movimento 5 Stelle alle 17,30. Lega alle 18. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato le due forze politiche nel pomeriggio di una giornata che, finalmente e dopo oltre 70 giorni, dovrebbe vedere la nascita del nuovo Governo. Ultima notte di passione e di trattative, preceduta da una domenica di dichiarazioni positive sulla chiusura della diatriba in merito ai nomi. In pole resta il professore Giuseppe Conte, di area ...

GOVERNO M5S-Lega. Voci su Giuseppe Conte e Giampiero Massolo premier - anti-euro Paolo Savona all'Economia? : La squadra di Governo M5S-Lega è pronta. I due partiti hanno raggiunto un'intesa sul nome del premier che, stando a diverse fonti, dovrebbe essere il docente di diritto privato all'Università di ...

GOVERNO M5S-Lega - Beppe Grillo disperato punta tutto su Roberto Fico : Non c'è solo Silvio Berlusconi, in ambasce per l'alleato , ex?, leghista che va coi 5 Stelle. C'è anche Beppe Grillo che vede i suoi all'altare coi leghisti che ha insultato per anni. Che per anni, ...

GOVERNO : Candiani (Lega) - Conte premier? Importante non sono nomi ma fatti : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "La Lega non chiede voti per sostenere persone ma per attuare cose. Le persone sono poi il modo per dare concretezza ai programmi, per fare quello che si è promesso. L'idea di scrivere un contratto di Governo ha sconcertato qualcuno, e sicuramente non è il modo più ort

Chi è Giuseppe Conte - probabile premier GOVERNO Lega-M5s : Lega e Movimento 5 Stelle pronti a dare il via al governo avrebbero trovato l’accordo anche sul premier. Giuseppe Conte è nato 54 anni fa a Volturana Appula, un paese di 500 anime in provincia di Foggia, angolo di Sud tra Puglia, Molise e Campania. Laureato in Giurisprudenza all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, allievo del professor Guido Alpa, è stato borsista al Cnr e vanta – come si legge nel profilo curriculare diffuso dal M5s prima delle ...

GOVERNO : Candiani (Lega) - ruolo Mattarella è definito da Costituzione : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “Il ruolo del presidente della Repubblica è definito dalla Costituzione, tutto il resto sono ‘uscite’ giornalistiche, senza voler offendere nessuno”. Lo ha detto all’Adnkronos il senatore della Lega Stefano Candiani, a poche ore dalla convocazione al Colle di Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del nuovo Governo giallo-verde. Nei giorni scorsi Sergio Mattarella aveva ...

GOVERNO : gestore - a M5S-Lega servono persone che sappiano parlare ai mercati : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Al futuro Governo 5Stelle-Lega serve qualcuno “che sappia parlare ai mercati”, magari anche “un consigliere” dedicato o “un portavoce per la finanza”. E’ il suggerimento che arriva da Enrico Vaccari, fund manager di Consultinvest Sgr, nel giorno dell’attesa per il nome del presidente del Consiglio e della squadra di ministri. Con i mercati bisogna saper convivere ...

