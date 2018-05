Governo Lega-M5S | Di Maio e Salvini oggi al Colle | Conte sarà il nuovo premier?

Governo M5S-Lega. Voci su Giuseppe Conte premier - anti-euro Paolo Savona all'Economia? : La squadra di Governo M5S-Lega è pronta. I due partiti hanno raggiunto un'intesa sul nome del premier che, stando a diverse fonti, dovrebbe essere il docente di diritto privato all'Università di ...

Ai gazebo della Lega il 91% dice sì al contratto di Governo : Aggiornamento 20 maggio ore 22.00 - Plebiscito ai gazebo della Lega sul contratto di governo gialloverde, votato ieri e oggi da 215.000 cittadini secondo i dati diffusi poco fa dallo stato maggiore del Carroccio che parla di un risultato e di una partecipazione eccezionali. I sì sono stati il 91% e ai gazebo della Lega oltre ai voti sono stati raccolti suggerimenti e richieste di modifiche al contratto di governo. Il 9% di "No" è invece ...

Governo : Vozza (Lega) - Mattarella rispetti mandato costituzionale : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "Questo Governo è una speranza per il Paese e il fatto che abbiamo tutti i poteri forti contro mi convince che siamo sulla strada giusta". Così Francesco Vozza, sostenitore della prima ora di Matteo Salvini in Sicilia e ex responsabile del partito per la provincia di P

CHI E' ANDREA ROVENTINI/ Video : un tecnico come premier del Governo M5s-Lega? : Chi è ANDREA ROVENTINI, il possibile nuovo premier del Governo M5s-Lega: economista "keynesiano eretico" candidato ministro all'Economia da Luigi Di Maio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:31:00 GMT)

Governo : ecco i nomi che dovrebbero formarlo dopo l'accordo Lega-M5S : ‘L’accordo è stato chiuso’. Con queste parole, Matteo Salvini, ha fatto comprendere come Lega e Cinque Stelle siano giunte finalmente ad un accordo totale sia sui punti del contratto di Governo che sul nome del premier. Come è emerso nei giorni scorsi non sarà nessuno dei due a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio ma una figura neutrale, esterna ad entrambi i partiti. Il nome che sembra ormai aver ottenuto i consensi da parte di ...

Augusto Minzolini - come smaschera il Governo Lega-M5s : 'È solo un'operazione di potere' : Augusto Minzolini ad Omnibus su La7 mette in guardia chi pensa che il governo tra la Lega e il Movimento Cinque Stelle possa essere l'inizio di un progetto politico. Secondo l'ex parlamentare, ...

CHI E' GIUSEPPE CONTE/ Video : Governo - premier M5s-Lega "amico di Maria Elena Boschi" : Chi è GIUSEPPE CONTE, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia e con un passato a sinistra(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:19:00 GMT)

Governo - Mattarella convoca Lega e M5s per il tardo pomeriggio : I leader dei due partiti convocati nel pomeriggio al Quirinale, il M5s alle 17.30 e la Lega alle 18. Occhi del Colle puntati su ministeri chiave come Economia, Esteri e Difesa, mentre Di Maio punta a Sviluppo Economico-Lavoro e Salvini al Viminale. In attesa dell' esecutivo, mercati in sofferenza

Governo - Mattarella convoca M5S alle 17.30 e Lega alle 18 : Accordo chiuso fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per far nascere il Governo M5S-Lega. In pole come premier il civilista Giuseppe Conte, tecnico di area grillina. I leader dei due partiti sono stati...

Governo - Mattarella convoca M5S e Lega. Inizio consultazioni alle 17 e 30 : Cominceranno i pentastellati con Toninelli, Giulia Grillo e Di Maio. Seguiranno i leghisti Centinaio, Giorgetti e Salvini

M5S-Lega al Quirinale. Il laboratorio politico e l'attesa del nuovo Governo : Tutto pronto per la formazione del nuovo governo. Dopo mesi d’attesa, sembra che la soluzione al conflitto sia arrivata. Il Quirinale sarebbe intenzionato a convocare per oggi pomeriggio le delegazioni del Movimento 5 Stelle e la Lega. Le due formazioni politiche sono finalmente arrivate ad un accordo sul nome del premier, l’unico nodo da sciogliere dopo l’intesa sul programma di governo. A meno che non ci siano delle sorprese, la convocazione ...

Tornano gli incentivi per auto/ Sono nel contratto di Governo Lega-M5s : Tornano gli incentivi per le auto, Sono previsti nel contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle per chi acquista veicoli ibridi o ad alimentazione elettrica(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:08:00 GMT)

Governo : Vozza (Lega) - Mattarella rispetti mandato costituzionale : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “Questo Governo è una speranza per il Paese e il fatto che abbiamo tutti i poteri forti contro mi convince che siamo sulla strada giusta”. Così Francesco Vozza, sostenitore della prima ora di Matteo Salvini in Sicilia e ex responsabile del partito per la provincia di Palermo, commenta con l’Adnkronos l’intesa Lega-M5S. Ieri, nei gazebo allestiti nell’isola dal partito di Matteo ...

Totonomi : chi saranno i ministri del Governo M5s-Lega : L'accordo per la formazione del nuovo governo tra MoVimento 5 Stelle e Lega è fatto e i due partiti hanno trovato l'intesa anche sul nome del presidente del Consiglio che verrà indicato quest'oggi al capo dello Stato durante le consultazioni al Colle. Si inizia intanto a formare anche la squadra di governo che il presidente incaricato indicherà a Mattarella: ecco tutti i nomi di cui si discute in queste ore.Continua a leggere