Governo | Le Pen esulta | I nostri alleati al potere

Governo - Marine Le Pen esulta 'Nostri alleati al potere'. Ft 'Conte principiante della politica' : La strenua difesa da parte dei due leader nei confronti della scelta di Conte, definita innumerevoli volte 'politica', non convince avversari ed ex alleati. Per il segretario reggente del Partito ...

Marine Le Pen esulta per il nuovo Governo Lega M5s : La presidente del partito dell'estrema destra francese Front National, Marine Le Pen, esulta per l'imminente governo Lega-M5S: "Dopo il Fpoe in Austria, ecco la Lega in Italia", si legge in un tweet. "I nostri alleati arrivano al potere e aprono prospettive strabilianti, innanzitutto con il grande r

Governo - Marine Le Pen : alleati al potere : 20.01 "Dopo il fpoe in Austria la Lega in Italia. I nostri alleati arrivano al potere e aprono prospettive strabilianti, innanzitutto con il grande ritorno delle nazioni!". E' il tweet della leader del Front National Marine Le Pen per le notizie sull'imminente Governo Lega-M5S provenienti da Roma. Matteo Salvini ha sempre stretto un asse importante con Marine Le Pen, con cui si è fatto spesso fotografare.

Pensioni - Governo giallo-verde : superministro per stop a Fornero - le novità Video : Un superministro per mettere mano alla riforma Pensioni targata Fornero e per gestire, tra gli altri, questioni importanti come il reddito di cittadinanza, il cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio pronto a formare il governo con la Lega di Matteo Salvini. E’ una delle ipotesi che circola con sempre più insistenza nelle ultime ore in vista delle nuove consultazioni al Quirinale. governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio oggi ...

Governo : Di Maio - passati 80 giorni ma ne è valsa pena - nasce Terza Repubblica : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Nei prossimi giorni e settimane speriamo si possa iniziare un nuovo percorso”, sono passati “80 giorni ma ne è valsa la pena prendere tempo, perché finalmente adesso nasce la Terza Repubblica”. Lo dice Luigi Di Maio al termine del colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale. L'articolo Governo: Di Maio, passati 80 giorni ma ne è valsa pena, nasce Terza Repubblica ...

Governo M5s-Lega - Weber (Ppe) : “Italia indebitata - state giocando col fuoco”. Salvini : “Pensi alla Germania” : “state giocando col fuoco perché l’Italia è pesantemente indebitata“. “Pensi alla Germania che al bene degli italiani ci pensiamo noi!”. Botta e risposta tra Manfred Weber, leader dei Popolari europei (Ppe) e il leader del Carroccio Matteo Salvini. Oggetto del contendere è il nascente Governo tra M5s e Lega e le relative politiche economiche che intenderà perseguire. Un intervento, quello di Weber, che arriva a ...

Contratto di Governo - la giustizia che non piace a B. e le leggi di Di Maio e Salvini : pene più dure per corrotti e scippatori : Più intercettazioni, più anticorruzione, più penitenziari, più carcere duro per detenuti mafiosi. Potenziare il reato di voto di scambio e creare la figura dell’agente provocatore che vada a offrire soldi a pubblici ufficiali e politici. A Silvio Berlusconi non piace e non potrebbe essere altrimenti. Perché il capitolo dedicato alla giustizia del Contratto di governo sottoscritto dalla Lega con il Movimento 5 stelle mette nero su bianco ...

Governo : Bernini - contratto penalizza fasce più deboli - Lega dica no : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Più si legge il contratto del nascente Governo e più si scopre la sua inadeguatezza e, qualora venisse davvero applicato attraverso norme di legge, il danno che potrebbe apportare anche alle fasce più deboli della popolazione”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. “è il caso, ad esempio, delle persone diversamente abili per le quali Di Maio annuncia ...

Pd - Orlando in assemblea : “Riforma dell’ordinamento penitenziario? Dentro il Governo sono solo io a volerne l’approvazione” : “La riforma dell’ordinamento penale è stata ferma un anno perché c’era la campagna per il referendum costituzionale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando intervenendo all’assemblea nazionale del Pd. “La fiducia è stata posta dopo uno scontro durissimo nel Pd. Dentro al governo sono solo io a sottolineare l’esigenza dell’approvazione della riforma dell’ ordinamento ...

Il “contratto di Governo” Lega-M5S è populismo penale che calpesta il diritto e i diritti : Il contratto (che contratto non è) di Salvini e Di Maio propone un "sistema giustizia" più efficiente (senza spiegare come) ma anche criminalizzazioni generalizzate, pene più dure, licenza di uccidere sotto il nome di legittima difesa. È davvero accettabile negare principi giuridici con il pretesto della sovranità popolare?Continua a leggere