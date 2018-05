Governo | l' annuncio di Di Maio | Conte sarà un premier politico

Debito - l'annuncio di de Magistris 'Dal Governo via libera all'accordo' : 'C'è il via libera formale da parte di Palazzo Chigi'. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parla di 'una giornata buona' sul fronte dell'accordo per il cosiddetto 'Debito ingiusto', quello con ...

Salvini scaricherà BerlusconiPronto al Governo con Di Maio L'annuncio dopo il voto in Friuli : Il Pd rifiuterà l'accordo e Salvini ha deciso: mollerà Berlusconi dopo le elezioni in Friuli e andrà al governo con il M5s. Il leader leghista pronto a lasciare Palazzo Chigi a Di Maio Segui su affaritaliani.it

Fumata bianca tra Lega e M5s Salvini-Di Maio al Governo insieme L'annuncio entro domenica sera : Habemus governo populista! Fonti di altissimo livello vicinissime alla trattativa danno in arrivo per domenica sera il possibile annuncio del governo Di Maio-Salvini. Proprio in queste ore di febbrili trattative si starebbero discutendo i dettagli mentre l'annuncio dovrebbe arrivare domani sera per bloccare il possibile incarico esplorativo a Roberto Fico previsto dal Quirinale per lunedì mattina. Segui su affaritaliani.it