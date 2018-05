Governo : in Sicilia 95% di sì nei gazebo Lega - Vozza ‘grande consenso e fiducia in Salvini’ : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “Il successo di ieri ai gazebo allestiti in Sicilia per il contratto di Governo Lega-M5S è la dimostrazione di un grande interesse da parte della gente e anche di un larghissimo consenso”. Così Francesco Vozza, fra i primi sostenitori della Lega in Sicilia e incaricato di organizzare i gazebo nella città di Palermo, commenta con l’Adnkronos il 95% di sì al contratto di Governo ottenuto ieri ...

Sicilia : Catanzaro lancia sfida a Governo - in 4 anni industria dal 13 al 20% del Pil (2) : (AdnKronos) - Al governo la richiesta di "intraprendere la strada delle riforme, cambiando il modello di sviluppo, abbandonando la logica dei contributi a pioggia e puntando su scelte selettive dei comparti sui quali investire e su una reale valutazione dei progetti da finanziare. Cose che - evidenz

Sicilia : Catanzaro lancia sfida a Governo - in 4 anni industria dal 13 al 20% del Pil : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Portare in quattro anni l’industria Siciliana dall’attuale 13% del Pil regionale al 20, ovvero da 9,5 miliardi a 15. E' la sfida lanciata dal presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro al governo e al parlamento Siciliano nel corso dall’assemblea pubblica che si è s

Esso : Cisl Sicilia - intervengano Governo nazionale e regionale : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – “Chiediamo che ci sia non solo l’intervento del governo nazionale ma anche dell’esecutivo regionale affinché si salvaguardi un presidio fondamentale per la Sicilia, sia in termini di livelli occupazionali sia di sviluppo del territorio”. Così il segretario della Cisl Sicilia Mimmo Milazzo dopo l’annuncio di ieri da parte della Esso di aver venduto alla società algerina Sonatrach ...

Esso : Cisl Sicilia - intervengano Governo nazionale e regionale : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Chiediamo che ci sia non solo l’intervento del governo nazionale ma anche dell’esecutivo regionale affinché si salvaguardi un presidio fondamentale per la Sicilia, sia in termini di livelli occupazionali sia di sviluppo del territorio". Così il segretario della Cisl S

Sicilia : dopo manovra per Governo 'test' collegato - da martedì esame in commissione (2) : (AdnKronos) - Insomma, ancora una volta la strada per il Governo Musumeci, complice l'assenza di una maggioranza in Aula, rischia di essere in salita. "Mi auguro che tratteremo solo le norme ordinamentali - dice Sunseri -, stralciando quelle che prevedono un impegno finanziario e rinviandole o a una

Sicilia : dopo manovra per Governo 'test' collegato - da martedì esame in commissione : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Il testo 'definitivo' in commissione Bilancio ancora non c'è. Gli uffici sono a lavoro ed entro la fine della settimana potrebbe essere pronto per consentirne l'esame già martedì e il successivo approdo in Aula mercoledì pomeriggio. "La commissione è convocata martedì a

Sicilia : Micciché - pronto ddl Governo per editoria dell'isola : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "L’assessore all’Economia Gaetano Armao mi ha riferito che è pronta la bozza di un disegno di legge sull’editoria. Un ddl del governo, da sottoporre all’Assemblea regionale, che mira a favorire le aziende editoriali regionali: una vera occasione di sviluppo e non un mo

Sicilia : sindacati a Governo - insediare cda Riscossione : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Le segreterie regionali e il coordinamento aziendale di Fisac Cgil, Falcri, Silcea Sinfub/Snalec e Ugl Credito tornano a sollecitare il governo regionale ad avviare "tutte le iniziative utili per velocizzare l’insediamento del nuovo cda di Riscossione Sicilia, a partir

Sicilia : Fava - Crias? Governo evidentemente confuso : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Deve regnare molta confusione nella giunta regionale sulla vicenda Crias e, in generale, sul delicatissimo settore del credito alle imprese. Ma arrivare, nella stessa giornata del 29 marzo, ad emanare due atti in contraddizione evidente tra di loro ci pare eccessivo p

Sicilia : De Luca - Governo fugge dibattito su finanziaria : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Il governo e l’assessore Armao cercano letteralmente di fuggire dal confronto e dal dibattito parlamentare (sulla finanziaria ndr). Un comportamento inaccettabile che rischia di mortificare il parlamento e le prerogative dei deputati. Per questo ho chiesto la convocaz

Sicilia : M5S - da Governo impegno zero su Beni culturali : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Qual è l’impegno del governo Musumeci sul fronte della cultura in Sicilia? zero". Così i deputati regionali del M5S, componenti della Commissione Cultura all'Ars, Roberta Schillaci, Giovanni Di Caro, Nuccio Di Paola e Giampiero Trizzino a margine della riunione della

Sicilia : 'furbetti' 104 - Cisl Fp propone ritiro al Governo : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "Musumeci indichi una data per un ritiro governo-sindacati e noi ci saremo". E' la proposta della Cisl Fp Sicilia dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Nello Musumeci in merito ai dipendenti regionali che sfruttano la legge 104. "Sappia il presidente della

Sicilia : De Luca - Governo ritiri accorpamento Irfis-Crias-Ircac : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "La proposta di accorpamento di fatto di Crias, Ircac e Irfis con la sostanziale abolizione del sistema del credito agevolato per artigiani e cooperative è proprio quel sistema pasticcione di intervenire che non vorremmo più vedere. Per questo chiedo a Musumeci, il cui