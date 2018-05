Governo | Giorgetti | La situazione non è chiara

Rumor squadra Governo M5S-Lega : economia all'anti-euro Paolo Savona - le ipotesi per Fraccaro - Castelli - Giorgetti : Indiscrezioni sulla squadra di governo su cui il M5S di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo. Oltre ai Rumor che danno il giurista Giuseppe Conte e il presidente di ...

[Il retroscena] Di Maio ministro del Lavoro - Salvini al Viminale. Giorgetti al tesoro e Massolo agli esteri. La squadra di Governo : Il Carroccio invece avrà l'Interno per il suo segretario, l'Economia per il vice, la Difesa, l'Agricoltura con Nicola Molteni e il Turismo per Gianmarco Centinaio. Un premier "non forte" Il tallone ...

Governo Lega-M5s - premier Giuseppe Conte?/ Nomi ministri : Di Maio Lavoro - Salvini Interni - Giorgetti Economia : Governo Giuseppe Conte nuovo premier? Accordo Lega-M5s: Salvini agli Interni, Di Maio agli Interni. Domani al Quirinale, ultime notizie.

EMILIO CARELLI PREMIER? “A DISPOSIZIONE DI M5S”/ Le mosse per il Governo con la Lega : Giorgetti l’alternativa : EMILIO CARELLI, chi è il possibile premier. Il giornalista berlusconiano che mette d'accordo M5s e Lega: ha scalato i pentastellati ed è un ponte con Forza Italia. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:10:00 GMT)

Premier del M5S (non Di Maio) Salvini Interni - Giorgetti Economia SU AFFARI I MINISTRI DEL Governo : GOVERNO Lega-M5S. Ultimissimi insight raccolti da AFFARItaliani.it da uno dei partecipanti al tavolo delle trattative.Il Premier sarà un esponente dei 5 Stelle, ma non Luigi Di Maio, con tutta probabilità Bonafede Segui su AFFARItaliani.it

Premier del M5S (non Di Maio) Salvini all'Interno - Giorgetti all'Economia I ministeri chiave alla Lega Su Affari i nomi del Governo M5s-Lega : governo Lega-M5S. Ultimissimi insight raccolti da Affaritaliani.it da uno dei partecipanti al tavolo delle trattative. Sembra tramontare l'ipotesi della staffetta a Palazzo Chigi. "Il Premier sarà un esponente dei 5 Stelle, ma non Luigi Di Maio. Segui su Affaritaliani.it

Governo - Giorgetti - Lega - : 'Vicino accordo per andare al voto'. Poi stempera : 'Era una battuta...' : 'E' più vicino un accordo per il voto'. Così, rientrando alla Camera dopo le consultazioni al Quirinale, il capogruppo della Lega alla Camera...

Governo - la battuta del leghista Giorgetti dopo le consultazioni : “Più vicino l’accordo o il voto? L’accordo per il voto” : “Più vicino l’accordo o il voto? L’accordo per il voto”. Questa la battuta del capogruppo leghista alla Camera Giancarlo Giorgetti, dopo le consultazioni di M5s e Lega con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Silenzio o quasi, invece, dai due leader. Di Maio è entrato e uscito dal Quirinale in auto, mentre Salvini ha rivendicato di “non voler aggiungere altro”, dopo le distanze che restano ancora nei due ...

Governo : Salvini ‘no lite su nomi’ - e a Giorgetti e Centinaio scappa sorriso : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Non stiamo questionando sui nomi, capisco che la passione giornalistica sia quella del toto-premier e del calcio mercato…”. Ma mentre Matteo Salvini, subito dopo le consultazioni, pronuncia la frase che vuole allontanare ogni ombra su presunti attaccamenti alla poltrona, la telecamera del Quirinale riprende i due capigruppo, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio, che alle sue spalle si ...

Verso un Governo Lega-M5S : chi sarà il futuro premier? Da Tremonti a Giorgetti - ecco il totonomi : Entro la serata, Di Maio e Salvini dovranno comunicare al Quirinale il nome del presidente del consiglio individuato per presiedere il futuro esecutivo Lega-M5S. Nessuna informazione è trapelata dalle stanze del Pirellone nel corso della due giorni di trattativa, ma le ipotesi sul campo sarebbero essenzialmente quattro, secondo i giornali.Continua a leggere

Verso un Governo Lega-M5S : chi sarà il futuro premier? Da Tremonti a Giorgetti - ecco i nomi : Entro la serata, Di Maio e Salvini dovranno comunicare al Quirinale il nome del presidente del consiglio individuato per presiedere il futuro esecutivo Lega-M5S. Nessuna informazione è trapelata dalle stanze del Pirellone nel corso della due giorni di trattativa, ma le ipotesi sul campo sarebbero essenzialmente quattro, secondo i giornali.Continua a leggere

Toto-ministri del Governo - sale la stella di Bonafede. E l’uomo forte sarà Giorgetti : Non c’è ancora un accordo, tra Salvini e Di Maio, sul famoso «terzo nome», ancora misterioso, che dovrebbe fare il premier del futuro governo gialloverde. I leghisti dicono che Di Maio insiste per voler fare lui il premier, i grillini sostengono che Salvini continua a fare nomi che vanno bene soprattutto a Berlusconi

Chi è Giancarlo Giorgetti - il possibile premier del Governo Lega-M5S : Il probabile accordo di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, al quale ha aperto la strada il passo indietro di Silvio Berlusconi, potrebbe portarlo a Palazzo Chigi: è quello di Giancarlo Giorgetti ...

Governo - Giancarlo Giorgetti premier? Forse sì : ma il prezzo da pagare è altissimo - i due ministeri chiave per M5s e Luigi Di Maio : Indiscrezioni continue sul prossimo Governo. Già, perché stando agli ultimi rumors l'ipotesi di Giancarlo Giorgetti premier non sarebbe affatto tramontata. Anzi, una fonte rivela ad affaritaliani.it ...