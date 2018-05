Governo | è il giorno del premier | in pole Giuseppe Conte | Lega e M5s al Colle

E' il giorno decisivo per il Governo. E lunedì si porta il nome del premier a Mattarella : Rush finale su premier e squadra di governo: saranno Matteo Salvini e Luigi Di Maio a chiudere la quadra in un nuovo faccia a faccia che si terrà domenica. Il segretario leghista ha garantito che a Palazzo Chigi non andranno né lui né il capo politico dei M5s. Ma "abbiamo delle idee" su una figura 'terza' ai partiti, ha spiegato dopo aver votato, a Milano, in uno dei mille gazebo ...

Notizie del giorno : contratto di Governo - chiesa e pedofilia : Notizie del giorno: oggi gli elettori della Lega si esprimeranno sul contratto di governo come ieri hanno fatto quelli del Movimento 5 Stelle. Tensione tra Lega e Forza Italia. Notizie del giorno: contratto per il governo News. In attesa che, dopo quelli pentastellati (94% di Sì) anche gli elettori della Lega si esprimano oggi e domani sull’ “accordo per il governo del cambiamento”, Salvini e Di Maio stringono sulla scelta del futuro premier, ...

Governo - Comune di Parma : "Inaudito togliere tassa di soggiorno. Non sanno come si fa turismo" : Il no della Capitale della Cultura 2020 e città Gastronomia Unesco: "Pensare di eliminarla è raccapricciante, vuol dire non conoscere per nulla le politiche...

Governo M5s-Lega - ultimo giorno di lavoro sul contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...

Governo Lega-M5S - giorno decisivo? Di Maio e Salvini alla resa dei conti [LIVE] Video : LIVE Governo Di Maio-Salvini: la nostra diretta di oggi, mercoledì 16 maggio 09:50 - Secondo recenti sondaggi condotti da Nando Pagnoncelli, il leader che in questo momento gode del gradimento maggiore sarebbe Matteo Salvini. Dal sondaggio si evince che il 44% degli italiani pensa che il leader della Lega si stia comportando responsabilmente in questa fase il 21% non giudica il suo operato, mentre il 35% pensa che le scelte di Salvini siano ...

Governo - Di Maio : 'Giorno decisivo'. Torna l'ipotesi della staffetta : 'Oggi possiamo chiudere'. Come al solito Luigi Di Maio si mostra ottimista, anche perché sa che se dovesse fallire la trattativa sul Governo la prossima volta non sarebbe lui il 'prescelto' del ...

Governo : Salvini - leale con centrodestra - mi confronto ogni giorno : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Cercherò fino all’ultimo di trasformare in fatti quello che è stato votato da 12 milioni” di cittadini che hanno scelto il centrodestra e “da 10 milioni che hanno votato il programma dei 5 Stelle”. Lo dice Matteo Salvini su Facebook. “Noi -ha aggiunto- siamo coerenti e leali con una coalizione”, quella di centrodestra”, con cui mi confronto ogni giorno”. ...

Il Pd rispolvera il Governo neutrale e Soros lascia l'Ungheria. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Gli Stati Uniti hanno sanzionato Valiollah Seif , governatore della Banca centrale iraniana, e la banca islamica al Bilad con sede in Iraq, per aver fatto versamenti a favore del Corpo ...

Governo : Lega - in programma con M5S nessuna tassa soggiorno : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “In considerazione del rifinanziamento della risorse a favore degli Enti locali, si prevede l’abolizione della tassa di soggiorno. Questo è quanto prevede, contrariamente a quello riportato da alcune agenzie, la bozza del programma di Governo su cui stanno lavorando Lega e M5S”. E’ quanto precisa un a nota del Carroccio. L'articolo Governo: Lega, in programma con M5S nessuna tassa ...