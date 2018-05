Governo | Di Maio | passati 80 giorni ma ne è valsa pena | nasce Terza Repubblica

Governo : Di Maio - indicato nome a Mattarella (2) : (AdnKronos) – Il nome fatto al Capo dello Stato, “secondo noi al meglio può portare avanti con una leadership solida” il contratto messo a punto con la Lega, assicura Di Maio. L'articolo Governo: Di Maio, indicato nome a Mattarella (2) sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Governo : Di Maio - critiche dall'estero? Prima fateci almeno partire** : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – "almeno fateci Prima partire…". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine del colloquio al Quirinale a proposito delle critiche della stampa estera al governo Lega-M5S.

**Governo : Di Maio - in programma battaglie storiche M5S** : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Nel programma di governo "ci sono le nostre grandi battaglie storiche, ci sono le 5 stelle. Abbiamo tanto da fare e tanto da realizzare e come capo politico" del M5S "ho lavorato notte e giorno in questi 70 giorni" per questo. Lo ha detto Luigi Di Maio dopo il colloquio al Quirinale.

Governo : Di Maio - sarà un esecutivo politico : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – "Il nostro, qualora il presidente della Repubblica valuterà il nostro nome, sarà un Governo politico che metterà al centro le questioni politiche". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine del colloquio al Quirinale.

Governo : Di Maio - indicato nome a Mattarella : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – "Oggi siamo di fronte a un momento storico", al Presidente Mattarella "abbiamo indicato il nome che al meglio può portare avanti il contratto di Governo che a breve firmeremo" con la Lega, "ovviamente obiettivo era ed è migliorare la vita degli italiani". Lo dice Luigi Di Maio al termine del colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale.

Governo - Di Maio da Mattarella : «Indicato il nome del premier - l'Europa ci lasci iniziare» : Al centro, la definizione della squadra di Governo dove emerge il nodo del ministero dell'Economia. Il nome sul quale M5S e Lega avrebbero trovato una convergenza è quello dell'ex ministro del ...

Governo Lega-M5s - Di Maio al Quirinale : "Momento storico. Abbiamo fatto il nome a Mattarella - nasce la terza Repubblica" : "Credo che oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome al presidente della Repubblica che può portare avanti il contratto di Governo". Lo afferma il leader di M5S Luigi Di Maio. "Ovviamente il nostro obiettivo era ed è migliorare la qualità della vita degli italiani e in questi 80 giorni Abbiamo imposto un metodo: prima si discuteva di temi e poi di nomi. Sono orgoglioso di aver portato

Governo Lega-M5S - Salvini-Di Maio : la salita al Quirinale dopo la chiusura della Borsa di Piazza Affari : Perchè vedere il capo dello Stato alle 17.30 e alle 18, quando in tutta la giornata di altri impegni non ve n'erano e il nome del premier era già stato deciso nel weekend? Le 17.30 non è un orario 'a ...

Nasce il "Governo del Cambiamento" : Di Maio e Salvini al Quirinale : La delegazione del Movimento 5 Stelle è giunta al Quirinale per la consultazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al Colle sono saliti Luigi Di Maio e i capigruppo di Senato e Camera...

M5S-Lega - Di Maio al Quirinale : «Indicato il nome del premier - sarà un Governo politico» : In corso l’incontro al Quirinale con il leader M5S, poi toccherà a quello della?Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona. Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese...

Governo - indicato il nome del futuro premier da Di Maio e Salvini : I leader del M5s e della Lega a colloquio con il presidente della Repubblica per la formazione del nuovo Governo.

Governo - Mattarella convoca Salvini e Di Maio | Tensione Lega-Ppe : "Fatevi gli affari vostri" : I leader dei due partiti convocati nel pomeriggio al Quirinale, il M5s alle 17.30 e la Lega alle 18. Occhi del Colle puntati su ministeri chiave come Economia, Esteri e Difesa. Intanto il leader del Partito Popolare europeo Weber "avvisa": "Siete pieni di debiti, scherzate col fuoco"