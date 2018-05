Governo | Di Maio | ' Giuseppe Conte premier' - Salvini | ' Ridurremo il debito con la

Di Maio : "Conte è la persona più politica che potevamo mettere a capo di questo Governo" : ... oppure anche se lo era non che faceva chissà che cosa- continua Di Maio in assemblea- Sarà importare imbastire la squadra Esteri ed Economia con gente che sa dove mettere le mani e sa come ...

Governo - l'infinita telenovela Salvini-Di Maio : L'HuffPost, intanto, pubblica la bozza del contratto di Governo che Mattarella non ha neppure voluto leggere e il mondo politico va in subbuglio. I 'giallo-verdi' chiariscono che si tratta solo di ...

Governo Lega-M5S<br>Di Maio : "Sarà esecutivo politico"<br>Salvini : "Squadra pronta - UE non si preoccupi" : 18.39 - Terminato l’incontro della delegazione leghista con il presidente Mattarella, Matteo Salvini ha dichiarato quanto segue davanti ai giornalisti: “Siamo pronti a partire. Nessuno ha niente da temere. Ovviamente vogliamo un Governo che, come abbiamo proposto agli italiani in campagna elettorale metta l’interesse degli italiani al centro. Siamo pronti - ha proseguito il leader del Carroccio - , fatto nome e squadra chiara. All’estero non ...

Governo : Boccia - destino quotidiano Conte in mano Salvini-Di Maio : Roma, 21 mag . (AdnKronos) – “Se il nome del Presidente del Consiglio sarà quello di Giuseppe Conte, così come circola in queste ore, gli faremo un grosso in bocca al lupo e gli augureremo, come è giusto che sia, buon lavoro. Da parte del Pd ci sarà un’opposizione rigorosa, puntuale, sempre sui Contenuti”. Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, intervenendo a Barletta ...

Di Maio : "Conte angelo custode del M5s - io e Salvini in squadra di Governo" : "Conte ci ha sempre aiutato, è stato un angelo custode nei momenti più importanti del Movimento 5 stelle". Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio ai parlamentari pentastellati...

Governo - Di Maio-Salvini : 'Conte è il nostro premier. Nessuno ha nulla da temere' : Al centro, la definizione della squadra di Governo dove emerge il nodo del ministero dell'Economia. Il nome sul quale M5S e Lega avrebbero trovato una convergenza è quello dell'ex ministro del ...

Governo - l'annuncio di Di Maio : "Conte sarà un premier politico" - : Il leader del M5s dopo l'incontro al Quirinale ha svelato di aver proposto a Mattarella, d'accordo con Matteo Salvini, il nome del giurista: "Non vesserà il popolo italiano. È un momento storico". CHI ...

Governo : Martina - premier tecnico? Salvini-Di Maio benvenuti in realtà : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “benvenuti nella realtà a Di Maio e Salvini. Dopo aver giocato per anni con la propaganda facile attaccando fantomatici ‘governi non eletti dal popolo’, hanno scoperto ora che tutti i presidenti del Consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, che servono le intese e che i governi devono ottenere la fiducia dal Parlamento. Per anni hanno sparso falsità, ora si accomodano nella ...

CHI È GIUSEPPE CONTE/ Video : Di Maio - “è il candidato premier per Governo M5s-Lega”. Ma Salvini non conferma.. : Chi è GIUSEPPE CONTE, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia e con un passato a sinistra. «Il nome che abbiamo fatto al presidente della Repubblica è quello di GIUSEPPE CONTE che oltre ad essere un professionista di altissimo profilo è una persona che viene dalla periferia di questo Paese. E' cresciuto a San Giovanni Rotondo, si è fatto da solo. Si è battuto non solo per un ...

Governo - Luigi Di Maio : 'Conte premier' - Salvini : 'Ridurremo il debito con la crescita' : Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. 21 mag 18:34 Salvini: faremo crescere Paese ...

M5S-Lega - Di Maio : «Conte premier di un Governo politico». Salvini : «No rischi. All’estero cambino idea» : Incontro al Quirinale per i leader di M5S e Lega. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio e Salvini hanno indicato il nome dell’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Poi il monito all’Europa: «Nessun rischio, lasciateci lavorare». Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese...