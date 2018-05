Governo | Conte è il premier indicato da Di Maio e Salvini a Mattarella per un «governo

Governo : Di Maio sul blog delle Stelle - orgoglioso scelta Conte : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome di Giuseppe Conte al presidente della Repubblica. Un nome che può portare avanti il contratto di Governo. E sono particolarmente orgoglioso di questa scelta”. Lo scrive il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, sul blog delle Stelle a stretto giro delle consultazioni al Quirinale, postando il video delle ...

Governo : Di Maio sul blog delle Stelle - orgoglioso scelta Conte (2) : (AdnKronos) – “Come capo politico del Movimento – prosegue Di Maio ribadendo quanto detto al Quirinale – posso dire che abbiamo lavorato notte e giorno per portare a casa questo risultato. A chi ci critica dall’estero dico: fateci partire prima. Poi ci criticate, ma almeno fateci partire”.“Siamo pienamente soddisfatti del lavoro, nei prossimi giorni speriamo che si possa iniziare questo nuovo percorso ...

Governo M5s-Lega - chi il prof antiburocrazia Giuseppe Conte. La video-scheda : Chi è Giuseppe Conte: 54 anni, autore programma giustizia M5s, era nella squadra Governo presentata da Luigi Di Maio per il Governo a Cinque Stelle. “Assertivo”, come lui stesso si definisce durante un convegno sulla giustizia, Giuseppe Conte parla in pubblico, nelle poche testimonianze rintracciabili su Youtube, in modo puntuale e con piglio deciso. Già il suo profilo WhatsApp parla per lui: “Scrivetemi come se ogni ...

M5S-Lega - Di Maio : «Conte premier di un Governo politico». Salvini : «Nessuno ha niente da temere» : Incontro al Quirinale per l leader di M5S e LEga. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio ha indicato il nome dell’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Poi il monito all’Europa: «Lasciateci lavorare». Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese...

Governo - Di Maio : “Premier? Abbiamo fatto nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra” : “Premier? Abbiamo fatto a Mattarella il nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra, votato da 11 milioni di persone”. Così Luigi Di Maio all’uscita dal Quirinale. “Sarà premier politico, orgoglioso di questa scelta”, ha continuato. L'articolo Governo, Di Maio: “Premier? Abbiamo fatto nome di Giuseppe Conte. Non eletto? Era nella mia squadra” proviene da Il fatto Quotidiano.

Governo - Luigi Di Maio : 'Nasce la terza Repubblica - a Mattarella abbiamo fatto il nome di Conte come futuro premier' : "Sono stati 80 giorni in cui ne è valsa la pena prendere tempo perché finalmente nasce la terza Repubblica, a Sergio Mattarella abbiamo fatto il nome di Giuseppe Conte come premier". Lo ha affermato ...

