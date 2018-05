Governo : Boccia - destino quotidiano Conte in mano Salvini-Di Maio : Roma, 21 mag . (AdnKronos) – “Se il nome del Presidente del Consiglio sarà quello di Giuseppe Conte, così come circola in queste ore, gli faremo un grosso in bocca al lupo e gli augureremo, come è giusto che sia, buon lavoro. Da parte del Pd ci sarà un’opposizione rigorosa, puntuale, sempre sui Contenuti”. Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, intervenendo a Barletta ...

Governo : Boccia - destino quotidiano Conte in mano Salvini-Di Maio : Roma, 21 mag . (AdnKronos) – “Se il nome del Presidente del Consiglio sarà quello di Giuseppe Conte, così come circola in queste ore, gli faremo un grosso in bocca al lupo e gli augureremo, come è giusto che sia, buon lavoro. Da parte del Pd ci sarà un’opposizione rigorosa, puntuale, sempre sui Contenuti”. Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, intervenendo a Barletta ...

Governo - Camusso boccia accordo Lega-M5s : ‘Disuguaglianze restano immutate. La flat tax è sbagliata e inadeguata’ : “La flat tax è tra le misure più sbagliate ed inadeguate di tutte. Veniamo da una lunga stagione durante la quale le disuguaglianze sono aumentate e la flat tax sembra annunciare che non ci sarà redistribuzione. Chi si è impoverito continuerà ad essere povero. La legge Fornero va cambiata, ma le cose che ho letto nell’accordo di Governo non mi pare ridisegnino un nuovo sistema previdenziale equo. In particolare, per i giovani, il ...

Boccia : stallo sul Governo potrebbe creare problemi : "L'attuale fase di stallo , nella formazione del nuovo governo ndr, potrebbe creare a lungo termine problemi all'economia, è ancora presto per dirlo". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo ...

«I nuovi barbari sono arrivati a Roma» : il Financial Times boccia il Governo Lega-5 Stelle : Nell'editoriale apparso sul Financial Times viene espressa preoccupazione per le proposte dei due partiti vincitori in tema di economia e lavoro. Pericoloso il reddito di cittadinanza proposto dai ...

[Il retroscena] Sapelli - premier per una notte del Governo Lega - Cinque Stelle. "Bocciato da Mattarella perché antieuropeista" : Sapelli nell'operazione-governo aveva dunque già coinvolto altre personalità, e tra questi l'ex ministro dell'Economia del penultimo governo di Silvio Berlusconi, non un novellino qualsiasi delle ...

Ilva - Calenda bocciato dai sindacati. Ora ci dovrà pensare il nuovo Governo : Il piano del ministro non piace a Fiom e Uilm e nemmeno al governatore della Puglia Emiliano: 'ha fallito' -

Fitoussi : Governo da rispettare. "Bocciato dalla Ue - ma legittimo" : Il politologo: "L'alleanza Lega-M5s non uscirà dall'Europa" governo Lega-M5S, premier né giallo né verde. E meno di 20 ministri

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del Governo : “Il ministro Calenda non legittimato a trattare” : «Il governo ritiene di aver messo in campo ogni possibile azione e strumento per salvaguardare l’occupazione, gli investimenti ambientali e produttivi anche attraverso un enorme ammontare di risorse pubbliche. A questo punto il dossier passa a nuovo esecutivo». Con queste righe Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico uscente, getta la spug...

Ilva : sindacati bocciano la proposta del Governo : I sindacati hanno bocciato la proposta fatta dal governo sulla vertenza Ilva. Lo hanno annunciato i segretari generali di Fim, Uilm e Fiom uscendo dal tavolo. "Testo non condivisibile", ha detto ...

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del Governo : 'Gli esuberi restano' - 'Calenda non legittimato a trattare' : I sindacati hanno bocciato la proposta fatta dal governo sulla vertenza Ilva . Lo hanno annunciato i segretari di Fim, Uilm e Fiom uscendo dal tavolo. "Testo non condivisibile, gli esuberi restano, ...

ILVA - SINDACATI BOCCIANO PROPOSTA DI CALENDA/ “Avevamo chiesto garanzie” : dossier passa a nuovo Governo : ILVA, "No" dei SINDACATI a PROPOSTA del governo, Carlo CALENDA: “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la palla al nuovo governo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:51:00 GMT)

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del Governo : 'Gli esuberi restano' - 'Calenda non legittimato a trattare' : I sindacati hanno bocciato la proposta fatta dal governo sulla vertenza Ilva . Lo hanno annunciato i segretari di Fim, Uilm e Fiom uscendo dal tavolo. "Testo non condivisibile, gli esuberi restano, ...

Ilva - altra fumata nera : i sindacati bocciano la proposta del Governo : I sindacati hanno bocciato la proposta del governo sull'Ilva: per questo motivo non ci sarà alcuna trattativa sulla bozza di accordo presentata per la cessione ad Am InvestCo. &ldquo...