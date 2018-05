Governo | attesa per il nome del premier Mattarella convoca M5S e Lega

Attesa per il Governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread tocca quota 175 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

M5S-Lega al Quirinale. Il laboratorio politico e l'attesa del nuovo Governo : Tutto pronto per la formazione del nuovo governo. Dopo mesi d’attesa, sembra che la soluzione al conflitto sia arrivata. Il Quirinale sarebbe intenzionato a convocare per oggi pomeriggio le delegazioni del Movimento 5 Stelle e la Lega. Le due formazioni politiche sono finalmente arrivate ad un accordo sul nome del premier, l’unico nodo da sciogliere dopo l’intesa sul programma di governo. A meno che non ci siano delle sorprese, la convocazione ...

Governo MS5-LEGA - C'E' ATTESA PER IL PREMIER/ Salvini risponde a Macron : inaccettabile invasione di campo : GOVERNO Lega-M5S, chi sarà il PREMIER? Entro 24 ore il nome, Di Maio e Salvini pronti ad andare al Colle per ottenere l'approvazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:30:00 GMT)

Opposizioni - FI : 'Sta per nascere il Governo dei no'. Pd 'in attesa' : Mariastella Gelmini da voce a tutti i dubbi dei forzisti sui veti nel contratto tra Lega e M5s. Dopo l'assemblea, tra i dem congelate tutte le decisioni sugli assetti futuri tra scambi di accuse e ...

Governo - attesa per premier. Salvini : fiducia. Di Maio : Tav non serve - : Oggi nuovo incontro tra i due leader per arrivare a un nome condiviso da sottoporre lunedì al presidente della Repubblica Mattarella: si fa strada l'ipotesi di una figura proposta dai pentastellati. ...

Mercati in attesa del Governo. Borsa negativa e tensione spread : Con l'uscita dall'euro sparita dal nuovo contratto Lega-M5s si attenuano i timori e le preoccupazioni degli investitori. Piazza Affari in altalena: dopo aver aperto col segno più, va in rosso a metà ...

Governo - CHIUSO CONTRATTO LEGA-M5S/ Di Maio e Salvini trattano il premier : Mattarella in attesa : GOVERNO M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". CONTRATTO di GOVERNO terminato: si attende nome premier(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:33:00 GMT)

Governo - attesa per il nome del premier. Nuovo incontro Salvini-Di Maio : A Montecitorio tavolo tecnico per rifinire il contratto. Alle 16 la delegazione cinquestelle al Colle, alle 18 quella del Carroccio IL CONTRATTO / C'è l'ok al superamento della legge Fornero ...

Governo - l’attesa dei cittadini al Quirinale : “Serve una persona di alto profilo istituzionale. Meglio se un politico” : “Meglio se politico”, “esperto di economia”, ma senza dubbio “una persona di alto profilo istituzionale”. Nel giorno in cui Matteo Salvini, segretario della Lega, e Luigi Di Maio, leader del M5s, sono attesi per quelle che dovrebbero essere le consultazioni finali col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in piazza del Quirinale i cittadini esprimono i propri timori e le proprie speranze per il ...

BTP ITALIA/ Collocamento con scadenza 2026 : cedola minima 0 - 4%. Mercati in attesa del Governo italiano : Oggi è partito il Collocamento del Btp ITALIA con scadenza 2026. I Mercati attendono invece di sapere se ci sarà la formazione del Governo tra Lega e M5s(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:16:00 GMT)

Verso il Governo in maglia giallo-verde - in attesa del vaglio di Mattarella : Tra un passo di lato e un passo indietro pare sia terminata la stesura del 'contratto' di programma. Finito il minuetto del “mi vuoi?”, “non mi vuoi?” tra Movimento 5 Stelle e Lega, tramontati e smascherati i giochetti di Di Maio Verso il PD ma utile leva per solleticare il centro destra o per fare da utile capro espiatorio cui addossare le responsabilità per il fallimento del “libro dei sogni”, stanchi di esercitarsi in un passo indietro e un ...

Governo - M5s e Lega oggi al Colle : attesa per il nome del premier - : Di Maio e Salvini saliranno al Quirinale per riferire al capo dello Stato Mattarella l'esito del confronto per la formazione di un esecutivo. Resta l'incognita sul presidente del Consiglio, ma l'...