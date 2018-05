Il Governo M5S-Lega ha una maggioranza risicata al Senato : solo sette voti di margine : Il (probabile) Governo Conte rischia di non poter dormire sonni tranquilli. Ironia della sorte, un eventuale esecutivo targato M5S-Lega avrebbe 2 voti in meno dell'acerrimo 'nemico' Matteo Renzi: le truppe pentastellate e leghiste al Senato possono infatti contare su 167 voti a favore, mentre l'esecutivo guidato dall'allora segretario del Pd incassò a palazzo Madama la prima fiducia con 169 sì (stessa cifra poi ottenuta dal ...

Governo 5S-Lega - le prossime tappe : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – E’ Giuseppe Conte il nome proposto oggi al Colle come “premier politico” del futuro Governo giallo-verde. Ma per la nascita del nuovo esecutivo serve ancora tempo. Spetta infatti al Presidente della Repubblica nominare il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Ci si prepara quindi, prassi e Costituzione alla mano, a mettere in moto una serie di procedure ...

Governo 5S-Lega - le prossime tappe : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – E’ Giuseppe Conte il nome proposto oggi al Colle come “premier politico” del futuro Governo giallo-verde. Ma per la nascita del nuovo esecutivo serve ancora tempo. Spetta infatti al Presidente della Repubblica nominare il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Ci si prepara quindi, prassi e Costituzione alla mano, a mettere in moto una serie di procedure ...

Governo 5S-Lega - le prossime tappe : E' Giuseppe Conte il nome proposto oggi al Colle come "premier politico" del futuro Governo giallo-verde. Ma per la nascita del nuovo esecutivo serve ancora tempo. Spetta infatti al Presidente della ...

Governo M5s-Lega - Salvini al Colle cita due volte gli psicofarmaci : “Troppa insicurezza e precarietà” : “Senza un lavoro stabile non c’è prospettiva, famiglia, figli. Non è possibile che il 20% degli italiani usi psicofarmaci, spesso per mancanza di speranza, fiducia, prospettive”. Sono le parole pronunciate al termine dell’incontro col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal leader della Lega,, Matteo Salvini, il quale per ben due volte stigmatizza l’uso degli psicofarmaci, assurti come indice di ...

CHI È GIUSEPPE CONTE/ Video : Di Maio - “è il candidato premier per Governo M5s-Lega”. Ma Salvini non conferma.. : Chi è GIUSEPPE CONTE, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia e con un passato a sinistra(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:55:00 GMT)

M5S-Lega - Di Maio : «Conte premier di un Governo politico». Salvini : «No rischi. All’estero cambino idea» : Incontro al Quirinale per i leader di M5S e Lega. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio e Salvini hanno indicato il nome dell’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Poi il monito all’Europa: «Nessun rischio, lasciateci lavorare». Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese...

Consultazioni - Mattarella convoca M5s e Lega. Di Maio 'Conte premier di Governo politico'. Salvini 'Nessuno ha nulla da temere - interesse ... : Il nodo Economia. Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro. '...

Di Maio e Salvini indicano Conte M5S : sarà un Governo politico Lega : nessun timore per l'economia : Dopo 78 giorni dalle elezioni politiche del 4 marzo è arrivata la tanto attesa svolta. Luigi Di Maio ha incontrato al Quirinale Sergio Mattarella per 18 minuti. Ma il nome del premier, proposto al Capo dello Stato arriva solo dopo che Di Maio lascia il Colle... Segui su affaritaliani.it

Governo M5s-Lega - chi il prof antiburocrazia Giuseppe Conte. La video-scheda : Chi è Giuseppe Conte: 54 anni, autore programma giustizia M5s, era nella squadra Governo presentata da Luigi Di Maio per il Governo a Cinque Stelle. “Assertivo”, come lui stesso si definisce durante un convegno sulla giustizia, Giuseppe Conte parla in pubblico, nelle poche testimonianze rintracciabili su Youtube, in modo puntuale e con piglio deciso. Già il suo profilo WhatsApp parla per lui: “Scrivetemi come se ogni ...

Governo M5s-Lega - Salvini al Quirinale : “Questo progetto ha radici solide. Nessuno ha niente da temere” : “Abbiamo fatto il nome al Presidente e abbiamo ben chiara la squadra ed il progetto di Paese. Siamo vogliosi di partire per far crescere l’economia del paese”. Lo afferma Matteo Salvini leader della Lega, al termine del colloquio con Mattarella. “Nessuno ha niente da temere, anzi. Ovviamente vogliamo un Governo che metta l’interesse nazionale italiano al centro. Prima gli italiani”. Lo dice il leader della Lega Matteo ...

M5S-Lega - Di Maio : «Conte premier di un Governo politico». Salvini : «Nessuno ha niente da temere» : Incontro al Quirinale per l leader di M5S e LEga. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio ha indicato il nome dell’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Poi il monito all’Europa: «Lasciateci lavorare». Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese...

Consultazioni - Mattarella convoca M5s e Lega. Di Maio 'Conte premier di Governo politico' : Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro. 'Sono disponibile ...

Governo M5s-Lega - Mattarella darà incarico?/ Video diretta - Di Maio "Conte premier politico" - Salvini "pronti" : Governo M5s-Lega, accordo sul premier: Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno ministri, oggi nuovo giro di Consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella. Il toto-ministri(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:21:00 GMT)