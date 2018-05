Gonzalo Higuain è diventato papà | fiocco rosa per il Pipita e Lara Wechsler

Fifa 18 : Gonzalo Higuain è il giocatore dell’anno della Juventus : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come giocatore dell’anno del club bianconero: si tratta di Gonzalo Higuain! Seguici su Instagram! Ci sono un po' di motivi per cui @G_Higuain è "#MVP of the year powered by @EA_Fifa_Italia ". Ve ne diamo una dimostrazione. https://t.co/4MjWs0Ctem pic.twitter.com/1u6RVZe88T — JuventusFC (@Juventusfc) May […] L'articolo Fifa 18: Gonzalo Higuain è il ...

Higuain insieme a Lara in dolce attesa : Gonzalo in versione fidanzato [FOTO] : Gonzalo Higuain e Lara Wechsler non amano molto mostrarsi in pubblico. Il calciatore e la compagna sono quasi per nulla attivi sui social e mai si fanno immortalare in servizi fotografici. È grazie ad un servizio del programma “Tiki Taka” firmato Gabriele Parpiglia che per la prima volta Higuain e Lara appaiono insieme. La bella Wechsler mostra palesemente un pancione che preannuncia un’imminente gravidanza. “Quasi scudetto, quasi papà“, titola ...

HIGUAIN - JUVENTUS-REAL MADRID/ Il papà di Gonzalo all'attacco : "Non piaceva a Florentino Perez. Lui come CR7" : HIGUAIN, JUVENTUS-REAL MADRID: il papà di Gonzalo accende la sfida di Champions League con delle dicharazioni al vetriolo contro Florentino Perez. Poi azzarda il paragone con Cristiano...(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:56:00 GMT)

Verso Juventus-Real - il papà di Higuain : 'Gonzalo via da Madrid perchè non stava simpatico a Perez' : L'Argentina - ha spiegato Jorge Higuain - è un grande Paese, ci sono ingiustizie di ogni tipo e non succede nulla; se poi invece un giocatore sbaglia allora è la fine del mondo". Tornando infine su ...