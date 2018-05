Gli Stati Uniti e la Cina hanno sospeso i dazi reciproci su alcuni prodotti

Jennifer Aniston - presidente gay deGli Stati Uniti per Netflix : Una donna, lesbica. Il presidente degli Stati Uniti, così come Netflix è pronto a dipingerlo, a poco a che spartire con Donald Trump. Pochissimo. I capelli sono lunghi, l’incarnato etereo. E il viso, placido, ha la bellezza rassicurante di Jennifer Aniston. LEGGI ANCHEJennifer Aniston, bellezza alla riscossa Il colosso dello streaming, che della politica ha sempre fatto una fonte cui attingere, ha da poco deciso di produrre First Lady. Una ...

Quelli che sfruttano il femminismo per promuovere le armi - neGli Stati Uniti : Ci provano attiviste conservatrici, aziende e la NRA, e se ne è riparlato – tra molte critiche – per alcune foto virali The post Quelli che sfruttano il femminismo per promuovere le armi, negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Clonavano vaGlia postali in banche emiliane : arrestati due napoletani : Dopo una complessa attività investigativa, iniziata nel novembre 2017, nei giorni scorsi il personale della polizia postale e delle comunicazioni di Bologna, con il concorso dell'omologo reparto ...

L'Ue adesso bacchetta Gli Stati : "Aumentare rimpatri migranti" : Nel contratto di governo tra Lega e M5S , dopo qualche incertezza, il punto sui centri di espulsione per migranti non è stato cancellato. Per fortuna, potremmo dire. Perché oggi anche la Commissione ...

L'Ue adesso bacchetta Gli Stati : ?"Aumentare rimpatri migranti" : Nel contratto di governo tra Lega e M5S, dopo qualche incertezza, il punto sui centri di espulsione per migranti non è stato cancellato. Per fortuna, potremmo dire. Perché oggi anche la Commissione Ue è tornata a battere il pugno, chiedendo a tutti gli Stati membri (Italia in primis) di "accrescere le capacità dei centri di detenzione e aumentare i rimpatri" degli immigrati economici. Cioè quegli stranieri sbarcati in Europa ma che non hanno ...

Migranti - dall'Europa messaggio aGli Stati : servono più rimpatri e centri di detenzione : Il monito arriva dalla Commissione Ue che, tuttavia, non è entrata nei dettagli del contratto di governo tra M5s e Lega in tema di politiche di immigrazione.

Presidente deGli Stati in visita ufficiale neGli Stati Uniti : In programma vi sono colloqui con rappresentanti del mondo politico, economico e culturale come anche visite a numerose imprese svizzere, indica oggi un comunicato dei Servizi del Parlamento. Il 21 e ...

Stati Uniti : fuma in auto con il fiGlio - multato e messo alla gogna su Twitter : Un poliziotto del dipartimento di polizia della città di Virginia Beach ha inflitto una multa di 100 dollari ad un'automobilista colto in flagranza mentre stava fumando una sigaretta nella sua automobile con all'interno un bambino di 8 anni che è risultato essere il figlio dell'uomo. Il dipartimento di polizia di Virginia Beach ha voluto anche dare ampio risalto al provvedimento, pubblicando una foto del verbale su Twitter e scrivendo un post il ...

Foggia - tentato omicidio medico : arrestati aggressori/ Agguato a colpi di pistola davanti al fiGlio minorenne : Foggia, tentato omicidio medico: arrestati aggressori. La polizia ha individuato i due responsabili dell'Agguato a Massimo Correra con colpi di pistola(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:46:00 GMT)

NeGli Stati Uniti una studentessa è andata a scuola con il mitra : "È un mio diritto" : Ha imbracciato un fucile semiautomatico, se lo è legato a tracolla lungo la schiena e poi si è diretta al Kent State University (Ohio), il campus dove il giorno prima si era laureata in biologia. È la controversa protesta messa in atto dalla 22enne Kaitlin Bennett, per promuovere il suo "diritto all'autodifesa", a suo dire messo in discussione dalla politica del college americano sul possesso di armi.Alla Kent State infatti ...

Cambridge Analytica alza bandiera bianca e va in bancarotta neGli Stati Uniti : MILANO - Cambridge Analytica, la società britannica finita nella bufera dei dati violati degli utenti Facebook, è andata in bancarotta. Il gruppo ha depositato la richiesta per il Chapter 7 presso un ...

Sigaretta elettronica killer : morte choc neGli Stati Uniti : La Sigaretta elettronica si è trasformata in un'arma mortale per un trentottenne originario della Florida. Tallmadge D'Elia è deceduto in to all'esplosione del dispositivo di vaporizzazione. Le schegge dell'e-cig si sono trasformate in proiettili che hanno fracassato il cranio dello sfortunato fumatore. Sulle cause che hanno determinato il singolare incidente sono ancora in corso accertamenti. L'uomo è stato trovato morto dopo che l'incendio ...

Trovati con 27 chili di droga e 187mila euro - arrestati padre e fiGlio : Prima il fermo del genitore in viaggio con un carico di hashish e marijuana verso la Liguria, poi la scoperta della "centrale" a casa del figlio

Gli Stati Uniti a caccia di 2 mila terroristi : Christopher Wray ha rivelato ad una commissione del Congresso che il bureau ha all’incirca mille inchieste su presunti lupi solitari